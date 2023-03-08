Başkan Büyükkılıç’ın ‘Meraları Şenlendiren Projesi’, besiciye umut oldu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın özel önem verdiği tarım ve hayvancılık alanında 2 sezonda 11 milyon 420 bin TL maliyetle hayata geçirdiği ‘Koyunlar Artıyor, Meralar Şenleniyor’ projesi, besicilik yapan vatandaşa umut oldu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen ‘Koyunlar Artıyor Meralar Şenleniyor’ projesi meyvelerini vermeyi sürdürüyor. Proje çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi 2021 yılında 1 milyon 920 bin TL maliyetle 11 kırsal ilçede her aileye 20 küçükbaş hayvan olmak üzere 55 aileye toplam bin 100 adet küçükbaş hayvan dağıtımı gerçekleştirirken, 2022 yılında ise 9 milyon 500 bin TL’lik 16 ilçenin tamamında bir aileye 19 adet koyun 1 adet koç olmak üzere 160 aileye 3 bin 200 adet küçükbaş hayvan dağıtımı yaptı.

Sürdürülebilirlik, katılımcılık ve kendi kendine yardım prensibine dayan bu proje modelinde, dağıtılan küçükbaş hayvanların dönüşleri, dağıtımından itibaren 2 yıl sonra başlarken, 2 yıl sonra her aile 5 ‘er adet koyun verip, 4 yılda verilen 20 adet koyun geri alınmış olacak. Alınan koyunlar her yıl aynı usulle ilçedeki başka ailelere verilecek.

Gelir düzeyi düşük kırsal alan nüfusunun yaşam standartlarının yükseltilmesine hizmet edecek koyunculuk sektörünün yeniden canlandırılması amacıyla bir hayvancılık modelinin oluşturulması ve bu modelin geliştirilmesi amaçlanan projede ilçelerdeki vatandaşlara teslim edilen 11 milyon 420 bin lira değerindeki toplam 4 bin 300 küçükbaş hayvan, kırsal kesimdeki vatandaşlara geçim kaynağı oldu.

“İlk sene 21 tane kuzu aldım”

Büyükşehir’in ‘Koyunlar Artıyor, Meral Şenleniyor’ projesinden faydalanan Tomarza ilçesi Güzelsu Mahallesi besicilerinden Adnan Kuş, projeden çok memnun olduğunu belirterek “Allah razı olsun devletten, çok memnunuz. 19 koyun 1 koç, ilk sene 21 tane kuzu aldım. Büyükşehir Belediyesi’nden Allah razı olsun bizlere bu imkânı verdiği için” ifadelerinde bulundu.

Projeden faydalanan ve 19 koyun 1 koç ile üretime başlayan Murat Beyazıt isimli besici de Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin projesinden çok memnun olduğunu dile getirerek şunları söyledi:

“Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin meralarımız şenleniyor kampanyasıyla bizlere vermiş oldukları 19 koyun 1 koç projesinden geçen sene faydalandım. 2021 yılında aldım, bir buçuk sene içerisinde 19 koyun 1 koç, şuan ki koyun ve kuzu toplamında 51 tane koyunum, kuzum oldu. Belediyemizin yapmış olduğu kampanyadan çok memnunum. Zaten köyü seviyorum, böyle de bir kampanya olunca haliyle çok memnun kaldım. Bana hem gelir kaynağı oldu, hem iş sahası açıldı. Severek isteyerek yapıyorum.”

Proje uygulanan kırsal mahallerde çiftçiler proje konusu ile ilgili konularda yayım çalışmaları, mera ıslahı ve yem bitkileri projeleri ile destekleniyor.