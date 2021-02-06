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Başkan Büyükkılıç’ın kısıtlama mesaisi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kısıtlama günlerinde de mesaisini sürdürerek, Erenköy Mahallesi’ndeki bulvar çalışması ile Furkan Doğan Katlı Kavşağı ve altgeçit çalışmalarını denetledi.

KAYSERİ 06.02.2021, 17:37
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Başkan Büyükkılıç’ın kısıtlama mesaisi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kısıtlama günlerinde de mesaisini sürdürerek, Erenköy Mahallesi’ndeki bulvar çalışması ile Furkan Doğan Katlı Kavşağı ve altgeçit çalışmalarını denetledi.

Başkan Büyükkılıç, kısıtlama mesaisinde ilk olarak Erenköy Mahallesi’nde devam eden çalışmaları denetledi. Erciyes Bulvarı ile Şehit Komandolar Caddesi arasında devem eden ve Talas Atatürk Bulvarı’na bağlantı yapılarak 30 metre genişliğinde hizmete sunulacak bulvar çalışması hakkında bilgiler alan Başkan Büyükkılıç, kısıtlama gününde evde bulunan ve kendisine teşekkür eden vatandaşlar ile de sohbet etti. Başkan Büyükkılıç, çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, yolun hayati öneme sahip olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

“Yol medeniyettir. Buradaki bulvar çalışmamız hayati önem taşıyor. Erciyes Bulvarı dediğimiz, Erciyes dağımıza giden bulvarın, yarmanın hemen altından başlayıp Çay Bağlarından gelen ve Şehit Komandolar Caddesi’ni birleştiren 4 kilometrelik bir yol. Oradan da devam ediyor tekrar Talas Bulvarı’na bağlanıyor. Böylece 5 kilometre civarındaki bir yolu hayata geçiriyoruz. Bu yolumuz da inşallah altyapısıyla, yüksek standardı ile çevresindeki güzellikleri ile bu sene itibariyle asfaltı da tamamlanıp hayata geçirilmiş olacak. Şehrimize bölgemize hayırlı uğurlu olsun diyorum, çok önemli bir ana arter. Hem mesafe açısından, hem de imarlı güzel bir yolun ortaya çıkması açısından. Bu arada, bu yolun yapımında bize yardımcı olan, anlayışla yaklaşan burada hak sahiplerine hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Yol medeniyettir, bunun farkındalar. Yol güzelliktir, zenginliktir, gelişmedir. Emeği geçen çalışanlarımıza teşekkür ederim. Mazeretlere sığınmadan, sokağa çıkma kısıtlamalarını yasal çerçevede değerlendiriyoruz.”

Furkan Doğan Katlı Kavşağı’nda yapılan çalışmaları da denetleyen Başkan Büyükkılıç, “İnsanların tabi ki ulaşım sorunlarını giderip, konforlarını arttırmak bizim asli görevimizdir. Bu anlayış içerisinde çalışmalarımızı dürdürüyoruz” dedi. Pandemi sürecinde mazeretlere sığınmadıklarını hatırlatan Başkan Büyükkılıç, şöyle devam etti:

“Katlı kavşak çalışmamızın hızla devam ettiğini görüyoruz, pandemi sürecinde mazeretlere sığınmıyoruz. Durmak yok, çalışmaya devam diyoruz. Görüldüğü gibi perde betonları da atılıyor. Cenab-ı Allah’ın izniyle de hava şartları müsait. İnsanların tabi ki ulaşım sorunlarını giderip, onların konforlarını arttırmak bizim asli görevimizdir. Bu anlayış içerisinde çalışmalarımızı dürdürüyoruz. Malumunuz, Talas’tan gelecek olan tramvayın ihalesini yaptık. Buradan da aynı şekilde bu çalışmayı da yaptıktan sonra, gerek raylı sistem, gerek lastik tekerlekliler rahat bir şekilde, beklemeden, burada konvoy oluşturmadan kısa sürede hizmet alacaklar ve yollarına devam edecekler. Aynı zamanda üniversitemizin girişinde yine Melikgazi Belediyemizle işbirliği içerisinde askeriyemizle gerekli protokolü imzaladık. Oradan bir alternatif yol ile de yine Talas Bulvarımıza çıkmak suretiyle orada da bir rahatlama sağlayacağız. Kısacası Kayserimizin, bizi seven bize güvenen inanlarımızın konforunu arttırmak, buradaki yol hizmetlerinde, ulaşım hizmetlerinde onların he zaman daha huzurlu, daha güvenli bir ortamda hizmet almalarını sağlamak bizim görevimizdir. Bizi seven, bize güvenen hemşehrilerimize minnet duyuyor, teşekkür ediyoruz.”

Başkan Büyükkılıç, söz konusu katlı kavşak çalışmasının ulaşım dostu bir çalışma olduğunu vurgulayarak, “Altyapı koordinasyon merkezimiz ile işbirliği halinde gerek gaz, gerek su, gerek elektrik ve gerekse telekom hizmetleri ile ilgili koordinasyon içerisinde çalışmalarımız sürdürüyoruz. Hem raylı sistem hem de lastik tekerlekli araçların hiçbirisini göz ardı etmeden, hepsinin daha verimli çalışmasını sağlayan ulaşım dostu bir çalışma bu. Kayseri’ye de bu yakışır” ifadelerini kullandı.

“Şu anda 5 merkezde bir çalışma söz konusu, herhangi bir mazerete sığınmıyoruz. Kısıtlama kurallarını asla ihlal etmiyoruz. Bu süreçte, burada ulaşımdaki yoğunluğun hafta sonundaki kısıtlamadan dolayı az olmasını fırsat biliyoruz. Bu manada fırsatçıyız” diyen Başkan Büyükkılıç, vatandaşları doğrudan etkileyen ulaşım ve yol gibi hizmetlerin bir an önce hayata geçirilmesi noktasında kararlı olduklarını dile getirdi.
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