Başkan Büyükkılıç’ın amatör spor kulüplerine desteği sürüyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın amatör spor kulüplerine desteği sürüyor. Bu çerçevede 29 Kasım Salı günü Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Amatör Spor Kulüpleri Spor Malzemesi Dağıtım Töreni’ gerçekleşecek.

Türkiye’ye örnek olan ‘Kayseri Modeli Belediyecilik’ hizmetlerinin yanı sıra gençler başta olmak üzere Kayserililerin gönlüne dokunan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bu çerçevede sporun ve sporcuların yanında olmayı sürdürüyor. Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada; “Amatör sporcularımıza, kulüplerimize devamlı spor malzemesi desteğinde bulunmaya gayret gösteriyoruz” dedi. Amatör spor kulüplerine desteklerinin tüm hızıyla devam ettiğine vurgu yapan Büyükkılıç; “Şehrimizde spor faaliyetlerini arttırmaya, çeşitlendirmeye ve nitelikli hale getirmeye çalışıyoruz. Sporun altyapısını güçlü bir şekilde geliştirmek için gayret gösteriyoruz. Sağlık da spor da bizim olmazsa olmazımız niteliğinde ve bu konuda emeğimizi hiçbir zaman esirgemiyoruz. Gençlerimize yönelik amatör spora yapılan desteklerin şimdiden hayırlı, faydalı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Sporun ve sporcunun her zaman yanında olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Amatör Spor Kulüpleri Spor Malzemesi Dağıtım Töreni, Başkan Büyükkılıç’ın katılımlarıyla 29 Kasım 2022 Salı günü saat 11.00’de Sümer Spor Kompleksi’nde gerçekleşecek.