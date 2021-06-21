Başkan Büyükkılıç’ı duygulandıran etkinlik

Kayserili çocuklar, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın Babalar Günü’nü unutmadı. AK Parti Kayseri Kadın Kolları tarafından düzenlenen etkinlikte çocukların, ‘şehrin babası oldunuz, çocuklara hep değer verdiniz’ diyerek Babalar Günü’nü kutlaması, Büyükkılıç’ı duygulandırdı.

AK Parti Kayseri Kadın Kolları tarafından Anadolu Harikalar Diyarı’nda düzenlenen etkinliğe Başkan Büyükkılıç, eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis Atçı, Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin ile yönetim kurulu üyeleri ve çocukları katıldı. Başkan Büyükkılıç, etkinlikte yaptığı konuşmada, “Bizim için önemli olan yavrularımızın, sağlıklı, huzurlu, geleceğe dönük ümitle büyümeleri, yetişmeleridir. Kayseri’mizi yaşanılabilir şehir olarak, aidiyet duygusu dediğimiz sahiplenme duygusuyla yönetip, sizlere layık olmaya gayret ediyoruz” dedi.

AK Parti Kayseri Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin de şehrin babasına ahde vefa olarak bu organizasyonu yaptıklarını belirterek, “Çok duygusal, çok güzel bir güne şahitlik yapıyoruz. Dün Babalar Günü’ydü. Bizler siz çocuklarımızdan gelen talep ile şehrimizin babası, şehrimizin emini, şehrimize sahip çıkan, ailesi ile örnek olan bir belediye başkanı, yani şehrimizin babasına ahde vefasını borç bildik. Şehrimizin babası, baba gibi gördüğümüz Memduh başkanımızın da Babalar Günü’nü bu güzel çocuklarımızla birlikte kutlamanın da şerefini yaşıyoruz. Bütün buradaki çocuklar adına ve bütün heyet adına şehrimize kattığınız katkılardan dolayı teşekkür ediyor, Babalar Günü’nüzü kutluyorum” diye konuştu.

AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis Atçı ise aile değerlerinden bahsederek, “Aile bizim her şeyimiz. Çocuk, insan olmanın temelini ailede atar. Ailede güçlü köklerle hayata tutunduysa o sağlıklı birey olur, hayatta başarılı ve güçlü olur” dedi. Çocuklar da, Başkan Büyükkılıç’a ‘Kayseri’mizin, şehrin babası oldunuz, çocuklara hep değer verdiniz, teşekkür ederiz, Babalar Günü’nüz kutlu olsun’ diyerek, Babalar Günü hediyesi verirken, duygulanan Başkan Büyükkılıç da “Gerçekten yavrularımızın duygularına, düşüncelerine teşekkür ediyor, Cenab-ı Allah bizleri mahcup etmesin, bu duygu ve düşüncelere layık kılsın diye dua ediyorum” ifadelerini kullandı.