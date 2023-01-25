Başkan Büyükkılıç’a yılın ilk ödülü TBB’den

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından düzenlenen Şehirlerde İnanç Turizminin Desteklenmesi Fikir ve Proje Yarışması’nda ‘İnançlar Toprağı Kayseri’ isimli proje ile ödüle layık görüldü.

Başkan Büyükkılıç, Türkiye Belediyeler Birliği’nin Ankara’da düzenlenen encümen toplantısına ve Şehirlerde İnanç Turizminin Desteklenmesi Fikir ve Proje Yarışması Ödül Töreni’ne katıldı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ankara’da Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Encümen Toplantısı ile 2023 Yılı Ocak ayı Olağan Meclis Toplantısı’na katılarak, Kayseri’yi temsil etti. Encümen üyesi sıfatıyla Kayseri’yi temsil eden Başkan Büyükkılıç, gündem maddelerinin karara bağlandığı toplantının hayırlı olmasını temenni etti.

Büyükkılıç’a İnanç Turizminin Desteklenmesi Fikir Ve Proje Yarışması’nda ödül

Türkiye Belediyeler Birliği tarafından uluslararası kuruluşların ve merkezi yönetimin öne çıkardığı konularda belediyeler düzeyinde farkındalığı artırmak amacıyla yarışmalar tertip ediliyor. Bu çerçevede, ‘Şehirlerde İnanç Turizminin Desteklenmesi Fikir ve Proje Yarışması’ düzenlendi.

Başkan Büyükkılıç, toplantıların ardından Şehirlerde İnanç Turizminin Desteklenmesi Fikir ve Proje Yarışması Ödül Töreni’ne katıldı. Törende Başkan Büyükkılıç, Şehirlerde İnanç Turizminin Desteklenmesi Fikir ve Proje Yarışması dolayısıyla ödüle layık görüldü.

Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi’nin ‘İnançlar Toprağı Kayseri’ isimli projesinin ödüle layık görüldüğünü belirterek, “Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan kadim şehir Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinin Güzelöz köyünde doğan ve Hristiyanlık inancının çekicilik özelliğine sahip bir değeri olan Aziz George’u tanıtarak Kayseri’de inanç turizminin canlanmasını sağlayacak olan bir projedir” diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi olarak Kayseri’nin tarihine sahip çıktılarının altını çizen Büyükkılıç, açık hava müzesi olan Kayseri’nin dört bir tarafında tarihi mekânları ayağa kaldırarak turizme kazandırmaya devam edeceklerini söyledi.

12 proje arasında ödüle layık görüldü

Başkan Büyükkılıç, yarışmaya katılan 11 Büyükşehir Belediyesi’nden 12 proje arasında Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ni ödüle layık gören tüm jüri üyelerine ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Büyükkılıç, ödülü jüri üyesi de olan Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Şükrü Karatepe’nin elinden aldı.