Başkan Büyükkılıç’a ’Ulaşım’ sunumu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ulaşım birimlerinden, bu alanda yapılan ve yapılacak olan yatırımlarına ilişkin sunum aldı.

Tarihi Kayseri Lisesi Milli Mücadele Müzesi Toplantı Salonu’nda gerçekleşen toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra, Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy, Ulaşım Planlama ve Raylı Sitemler Dairesi Başkanı Sedat Erdoğan, Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Canbulut ve ulaşım birimi ekipleri katıldı. Toplantıda Başkan Büyükkılıç’a detaylı bir sunum yapılırken, kent genelinde ulaşım alanında yapılan hizmetler, yeni yapılacak çalışmalar ve alternatif yollar ile ilgili konular da masaya yatırıldı. Ulaşım konusunda her alanda deneyimli ve birikimli ekibi ile gece gündüz demeden çalışmalara devam edeceklerini vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Ulaşım birimlerimiz ile ilgili yaptığımız toplantıları aralıksız sürdürüyoruz. Kayseri’mizin ulaşım ile ilgili konforunu artırmak, kavşak düzenlemelerini gözden geçirmek, yeni çalışmalara zemin hazırlamak, alternatif yollar üretmek amacıyla gece demeden, gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

Başkan Büyükkılıç, emeği geçen mesai arkadaşlarına teşekkür ederken, daha konforlu, daha güvenli ulaşım için hizmetlerin süreceğini ifade etti.