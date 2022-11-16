Başkan Büyükkılıç’a STK ziyaretleri

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu Başkanı Muhammed Ali Temel ve federasyon yönetimi ile TÜMSİAD Kayseri Şube Başkanı Osman Atıcı ve yönetim kurulu üyelerini makamında ayrı ayrı kabul etti.

Kayseri’de yerel yönetim hizmetlerini etkin şekilde sürdürebilmek amacıyla kamu kurum kuruluşları ve Sivil Toplum Kuruluşları ile istişarelerde bulunmaya önem veren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, STK temsilcileriyle bir araya gelmeye devam ediyor.

Bu çerçevede Başkan Büyükkılıç’ı Kayseri Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu Başkanı Muhammed Ali Temel ve federasyon yönetimini ile TÜMSİAD Kayseri Şube Başkanı Osman Atıcı ve yönetim kurulu üyeleri ziyaret etti.

Başkanlık makamında ayrı ayrı kabul ettiği misafirlerle sohbet eden Büyükkılıç, Sivil Toplum Kuruluşları’yla dayanışma içerisinde kentte birlik ve beraberlik içerisinde hizmetlere devam ettiklerini ifade etti.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaretlerin artından Başkan Büyükkılıç, misafirlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.