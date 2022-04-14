banner528

banner549

banner550

banner527

banner555

banner547

banner548

banner420

Son Dakika
Motorine dev zam dalgası yaklaşıyor!
Motorine dev zam dalgası yaklaşıyor!
Kurumlar vergisi yüzde 25’e yükseldi
Kurumlar vergisi yüzde 25’e yükseldi
Haftanın son iş gününde piyasalarda son durum
Haftanın son iş gününde piyasalarda son durum
Yağışlı hava geri geliyor!
Yağışlı hava geri geliyor!

Başkan Büyükkılıç’a ’raylı sistem’ brifingi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Raylı Sistem 5. Aşama Talas Mevlana-Furkan Doğan Arası Tramvay Hattı ile ilgili yetkililerden brifing aldı. İftarını şantiye personeli ile birlikte açan Büyükkılıç, vatandaşların daha konforlu, daha güvenli ulaşım sağlamaları için gayretlerinin sürdüğünü ifade etti.

KAYSERİ 14.04.2022, 11:30
Başkan Büyükkılıç’a ’raylı sistem’ brifingi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Raylı Sistem 5. Aşama Talas Mevlana-Furkan Doğan Arası Tramvay Hattı ile ilgili yetkililerden brifing aldı. İftarını şantiye personeli ile birlikte açan Büyükkılıç, vatandaşların daha konforlu, daha güvenli ulaşım sağlamaları için gayretlerinin sürdüğünü ifade etti.

Kayseri’deki gerek karayolunda, gerekse raylı sistemde ulaşım konforu ve güvenliğini arttırıcı çalışmalar yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Gülermak-YDA yetkilileri ile bir toplantı gerçekleştirerek, Raylı Sistem 5. Aşama Talas Mevlana-Furkan Doğan Arası Tramvay Hattı ile ilgili brifing aldı. Yetkililerle birlikte çalışmalarda gelinen son noktayı değerlendiren ve yapılan işler ile ilgili bilgi alan Başkan Büyükkılıç, buradaki çalışmaların bir an önce bitmesi için tüm ekibin gayret gösterdiğini söyledi.

İFTARINI, ŞANTİYE PERSONELİ İLE YAPTI

Toplantının ardından Başkan Büyükkılıç, iftarını Gülermak-YDA şirketlerinin şantiyesinde işçisinden mühendisine kadar tramvay hattına emek veren tüm personelle birlikte yaptı. Masaları tek tek gezen Büyükkılıç, şantiye çalışanlarına hem hayırlı, bereketli Ramazanlar hem de işlerinde kolaylıklar diledi.

Burada açıklamalarda bulunan Büyükkılıç, “Cenab-ı Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Allah, ay yıldızlı Türk bayrağımızın altında vatanımıza, milletimize, devletimize bağlı, ezanları olmazsa olmazımız olarak bilen anlayış içerisinde daha nice Ramazanlara eriştirsin, nice Kadir gecelerine, bayramlarına ağız tadıyla, huzur içerisinde eriştirsin” dedi.

“TRAMVAY HATTIMIZ 48 KİLOMETREYE ULAŞMIŞ OLACAK”

Vatandaşların daha konforlu, daha güvenli ulaşım sağlamaları için gayretlerinin sürdüğünü ifade eden Büyükkılıç, “Gerek Tınaztepe tramvay hattımız, gerekse Talas tramvay hattımız olmak üzere tramvay hattındaki çalışmalar 2022 sonuna doğru tamamen çalışmalar tamamlanmış olacak ve tramvay hattımız 48 kilometreye ulaşmış olacak. Hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Kayseri Kentiçi Raylı Taşıma Sistemi 5. Etap Şehit Furkan Doğan İstasyonu ile Talas Anayurt bölgesine yaklaşık 5,5 kilometre uzunluğunda güzergah boyunca 9 adet yolcu istasyonu, 3 adet yer altı kuyu deposu ile birlikte su deposu ve 3 adet de trafo merkezi bulunan elektromekanik işleri de dâhil olmak üzere ilave raylı sistem hattı yapılıyor.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 15 Nisan 2022
İmsak 04:47
Güneş 06:19
Öğle 13:09
İkindi 16:52
Akşam 19:50
Yatsı 21:15
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 32 72
2. Fenerbahçe 32 59
3. Konyaspor 32 58
4. Başakşehir 32 53
5. Adana Demirspor 32 52
6. Alanyaspor 32 52
7. Beşiktaş 32 50
8. Hatayspor 32 48
9. Antalyaspor 32 47
10. Karagümrük 32 46
11. Kasımpaşa 32 41
12. Sivasspor 32 41
13. Gaziantep FK 32 41
14. Galatasaray 32 41
15. Kayserispor 32 41
16. Giresunspor 32 39
17. Altay 32 29
18. Rizespor 32 29
19. Göztepe 32 27
20. Ö.K Yeni Malatya 32 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 30 60
2. Ümraniye 30 57
3. Bandırmaspor 30 55
4. İstanbulspor 29 51
5. Eyüpspor 30 50
6. Erzurumspor 29 47
7. Manisa Futbol Kulübü 30 43
8. Samsunspor 29 42
9. Adanaspor 30 41
10. Tuzlaspor 29 38
11. Keçiörengücü 29 38
12. Gençlerbirliği 29 38
13. Boluspor 29 35
14. Menemen Belediyespor 29 35
15. Altınordu 30 35
16. Denizlispor 29 33
17. Kocaelispor 29 33
18. Bursaspor 29 31
19. Balıkesirspor 29 11
Takımlar O P
1. M.City 31 74
2. Liverpool 31 73
3. Chelsea 30 62
4. Tottenham 31 57
5. Arsenal 30 54
6. West Ham United 32 51
7. M. United 31 51
8. Wolverhampton Wanderers 32 49
9. Leicester City 29 40
10. Crystal Palace 31 37
11. Brighton 31 37
12. Aston Villa 31 36
13. Brentford 32 36
14. Southampton 31 36
15. Newcastle 31 34
16. Leeds United 32 33
17. Everton 30 28
18. Burnley 30 24
19. Watford 31 22
20. Norwich City 31 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 31 72
2. Barcelona 30 60
3. Sevilla 31 60
4. Atletico Madrid 31 57
5. Real Betis 31 56
6. Real Sociedad 31 54
7. Villarreal 31 46
8. Athletic Bilbao 31 45
9. Valencia 31 42
10. Osasuna 31 41
11. Espanyol 31 39
12. Celta Vigo 31 36
13. Rayo Vallecano 30 34
14. Getafe 31 32
15. Elche 31 32
16. Granada 31 29
17. Mallorca 31 29
18. Cadiz 31 28
19. Levante 31 22
20. Deportivo Alaves 31 22
15°
açık