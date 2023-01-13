Başkan Büyükkılıç’a Kayseri çiftçisinden teşekkür

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdülkadir Güneş ve muhtarları kabul etti. Başkan Büyükkılıç, çiftçinin her zaman yanında yer almaya devam edeceklerini söylerken, teşekkür plaketi takdim eden Güneş de “Büyükşehir Belediye Başkanlığının yanında, şehrin Memduh ağabeyi, Memduh ağabeyimizsiniz” dedi.

Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Toplantı Salonu’nda gerçekleşen teşekkür ziyaretine, Kayseri Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Güneş’in yanı sıra Kocasinan Çiftçi Malları Koruma Başkanı Bahri Zengin, Kalkancık Muhtarı Hacı Saygı, Höbek Muhtarı Hasan Özkök, Akin Muhtarı Ethem Arslan, Hasancı Muhtarı Kemalettin Danacı, Yazır Muhtarı Hacı Mehmet Kılıç, Ebiç Muhtarı Ebu Bekir Dursun, Karakimse Muhtarı Feramuz Çilkoparan, Kuşçu Muhtarı Ali Osman Uslu, Saraycık Muhtarı Ömer Ceviz, ve Çevril Muhtarı Hamza Göktaş katıldı.

2023’te de çiftçilere destek verilecek

Ziyarette konuşan Başkan Büyükkılıç, 2023 yılında da ziraat odalarına ve üreticilere destek olarak, yeni projeleri hayata geçireceklerini belirterek, hem ağabey mantığında hem de kırsal kesime yapılan hizmetler bağlamında bir belediyecilik anlayışı gerçekleştirdiklerini söyledi. Hizmetlerin devam edeceğini vurgulayan Büyükkılıç, “Elbette 2023’te de inşallah bütçemiz çerçevesinde yine sizlere destek olmaya, yine sizlerle istişare ederek hangi alanda ihtiyaç varsa o yönde, bu tohum olur, yem olur ya da sulamayla ilgili olur. Şimdi GES projeleri gündemde, o konu olur, hepsiyle ilgili gücümüzün yettiği sürece hepsini yapmaya gayret gösteriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, Tarım ve Orman Bakanımızın özellikle gayretleriyle de iş birliği içerisinde çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

“Sizi mahcup etmeyiz”

Üretimin ve üretene destek olmanın önemine işaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Pandemi sürecinde de gördük ki kendi kendine yeten şehir, kendi kendine yeten ülke olmak, olmazsa olmazımız. Bu manada biz de inşallah bu alanda nasıl bir destek verip de üreten ve değerlendiren, istihdam sağlayan, katma değer sağlayan çiftçilerimizin yanında yer alırızın hesabını yaptık, yapıyoruz, yapacağız inşallah. Ona yönelik programımız da hazır, projelerimiz de hazır. Yine Tarım İl Müdürlüğü ile odalarımızla istişare ederek yol alacağız. Sizi mahcup etmeyiz inşallah” ifadelerini kullandı.

“Üreten olsun, ülkemize katkıda bulunsun”

Başkan Büyükkılıç, özellikle taşraya ve çiftçilere yapılan hizmetlere dikkat çekerek, şunları söyledi:

“Bu dönemdeki kadar taşraya, ilçelere, çiftçilere hiçbir dönem imkân sağlanmamıştır. Bunu da buradan paylaşıyoruz. Bunu daha da arttırmamız daha da geliştirmemiz doğru olanı. Çünkü insanların Kayseri’de yüzde 80’e yakın nüfusun merkezde yoğunlaşması üreten değil, tüketen olması hepimizin kafasında soru işareti oluşturmalıdır. Üreten olsun diyoruz, üretsin ve inşallah ürettiğiyle ülkemize ve insanlığa katkıda bulunsun.”

Ziyaretlerinden dolayı Güneş’e, çiftçi koruma malları başkanına ve muhtarlara teşekkür eden Büyükkılıç, “Sağ olun var olun, iyi ki varsınız” dedi.

“Büyükşehir’in mührü var, minnettarız”

Kayseri Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdülkadir Güneş ise teşekkür ziyaretinde, Başkan Büyükkılıç’ın 2022 yılında tohumdan koyun desteğine kadar kırsalın her yerinde hizmet ettiğini belirterek, “Kırsalın her yerinde, mahallelerde Büyükşehir’in ismi yazılı, Büyükşehir’in mührü var” diyerek minnettar olduklarını ifade etti.

2023 yılında da aynı şekilde destek bekleyen Güneş, konuşmasında, “Biz önceden şöyle bilirdik, belediyeler sadece kaldırım yapar, belediyeler sadece park yapar, belediyeler sadece otobüs işletir, tramvay işletir. Allah’a şükürler olsun ki Büyükşehir Belediyemiz şimdi kırsalda nohut tohumu, aspir tohumu veriyor, koyun veriyor sıvat yapıyor, kapalı sistem sulama projeleri yapıyor, göletler yapıyor, yani nerede daralsak, arazi yollarımızı tüm yapıyor, iki sefer, üç sefer yapıyor. Allah’a şükürler olsun ki arazi yolları bozuk değil. Önce traktörle gidiyorduk, şimdi taksilerle, kamyonlarla gidiyoruz. Ben bu hizmetlerinizden dolayı Allah razı olsun, teşekkür ederim” diyerek birlik ve beraberlikten güç doğduğunu ifade etti.

“Belediye başkanlığının yanında Memduh ağabeyimizsin”

Başkan Güneş, “Büyükşehir Belediye Başkanlığının yanında, Memduh ağabeyi, Memduh ağabeyimizsin” diyerek daraldıklarında kendilerine geldiklerini vurguladı. Güneş, Cumhurbaşkanının, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ve Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerinin destekleri ile 2023 yılında da üretime devam edeceklerini paylaştı. Güneş ayrıca, gıdanın son derece önemli olduğunu söylediği konuşmasında, “Sayın Cumhurbaşkanımız üretim seferberliğini başlattı, Allah’a şükür uyduk. Siz de bize destek oldunuz, ürettik. Üreten Türkiye olsun, üreten Kayseri olsun, üreten çiftçi olsun” diyerek Başkan Büyükkılıç’a desteklerinden dolayı Kayseri çiftçileri adına teşekkürlerini iletti.

Ziyarette Başkan Güneş ile muhtarlar, Başkan Büyükkılıç’a Kayseri çiftçisine verdiği desteklerinden dolayı teşekkür plaketi takdim etti.