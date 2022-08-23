Başkan Büyükkılıç’a eğitim teşekkürü

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, Büyükşehir Belediyesi Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) tarafından, öğrencilerin matematik dersine karşı ilgi duymalarını sağlamak amacıyla kurulan Matematik Kampı’nı ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç’a kentte eğitim alanında yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür eden Teltik, kampı çok beğendiğini ifade etti.

Anadolu’nun lider şehri Kayseri’nin sporda, kültürde, bilimde altyapısını güçlü tutmaya her zaman özen gösteren Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, eğitim alanında da aynı özveri ve gayreti sürdürüyor. Bu çerçevede KAYMEK, Sümer Tesisleri’nde 33 öğrencinin eğitim gördüğü Matematik Kampı düzenliyor. Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği ve matematiğe olan ilgilerinin artmasına katkı sağlayan kampı ziyaret ederek, Matematik Kampı hakkında bilgi aldı. Teltik, ayrıca kampı çok beğendiğini dile getirerek, Başkan Büyükkılıç’ın çalışmaları için teşekkürlerini iletti.

Öte yandan Teltik, kentte yapılan eğitim alanındaki çalışmaları ile bu çerçevede de Matematik Kampı’nı destekleyeceklerini belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da, Kayseri İl Eğitim Müdürü Ayhan Teltik’in Matematik Kampı’nı beğenmesinin kendisini çok mutlu ettiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

“Büyükşehir Belediyesi denildiğinde sadece yol, asfalt çalışması aklımıza gelmiyor. Bunlar zaten yapılması gereken şeyler. Ama asıl yapılması gereken kentimizin sporda, eğitimde, kültürde, bilimde ve diğer alanlarında altyapısını güçlü tutmak. Bizler de hizmetlerimizin bu yönünü güçlü tutuyoruz. Bu güzel gençlerimizin önünü açmamız gerekiyor. Ne istiyorlar, kendilerini nasıl geliştirebilirler? Büyükşehir Belediyesi olarak, Kayseri’de gençlerimize ‘şunu yapmanız gerekiyor’ demek yerine ‘sizler için şu alanları oluşturuyoruz’ demeyi tercih ediyoruz. Bu çerçevede Matematik Kampı’mız gençlerin eğitimi konusunda büyük önem arz ediyor. Emeği geçen tüm ekibimize bir kez daha teşekkür ediyorum.”