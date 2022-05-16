Başkan Büyükkılıç’a Çanakkale’den teşekkür

Kayseri Tacettin Veli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, tarihin ve destanın yazıldığı Çanakkale’den, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a seslendi. Öğrenciler, düzenlenen Çanakkale gezisi için video çekimi yaparak, Büyükkılıç’a teşekkür ettiler.

Videoda öğrenciler, “Kayseri’nin Evlatları Ecdadın Huzurunda Projesiyle bizleri Çanakkale şehitliğine gönderen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç’a, Tacettin Veli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ailesi olarak teşekkür ediyor, sizleri seviyoruz” diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen gezide, lise öğrencileri 4 gün boyunca tarihin en büyük zaferlerinden birinin yaşandığı, Çanakkale’yi geziyor. “Kayseri’nin Evlatları, Ecdadının Huzurunda” Çanakkale gezisi mayıs ayı boyunca devam edecek.