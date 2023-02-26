Başkan Büyükkılıç Yurtlarda Kalan Depremzedeleri Ziyaret Etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, deprem bölgelerinden kente gelen depremzedelerin kaldığı Melikgazi Kız Yurdu’nu ziyaret ederek, onların yanlarında olmaya devam ediyor.

Kayseri, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkımın yaşandığı kentlerden gelen depremzedelere kucak açarak, onları misafir etmeyi sürdürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Kız Yurdu’nu ziyaret ederek, burada depremzede vatandaşlarla görüştü. Bir kez daha ‘geçmiş olsun’ dileklerini ileten Başkan Büyükkılıç, yurtta kalan depremden etkilenen çocuklarla da yakından ilgilendi. Yetkililerden çalışmalar hakkında bilgiler alan Büyükkılıç, dayanışma, birlik ve beraberlik mesajı vererek; “Melikgazi Kız Öğrenci Yurdu’nda misafir ettiğimiz canlarımızı ziyaret ederek, hem destek olduk hem de taleplerini dinledik. Onların huzuru ve rahatı bizler için önemli. Hamd olsun ki hepsi de verdiğimiz hizmetlerden memnun” dedi. Afetzedelere ‘Siz bizim canımız, ciğerimiz, bize emanetsiniz’ diyen Büyükkılıç bir istekleri ve ihtiyaçları olup olmadığını sorarken, depremzede vatandaşlar da Başkan Büyükkılıç’a ilgi, alaka ve desteklerinden dolayı ‘Allah razı olsun başkanım, çok iyi bakıyorlar, çok iyiyiz’ diyerek, teşekkürlerini ilettiler. Bir depremzede Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ederek, “Özellikle Kayseri halkına, başkanlarına teşekkür ediyoruz. Bizlere kucak açtınız, bizlere yurt verdiniz, bunlar unutulmaz. İlk Kayseri halkı yetişti bize, çok teşekkür ederiz” dedi. Öğrencilerin eğitimi için ne gerekiyorsa tüm hizmetleri yapacaklarını söyleyen Büyükkılıç, “Cumhurbaşkanımızın talimatıyla her birimiz seferberiz, üzerimize ne düşüyorsa yapmakla mükellefiz, siz bizim başımızın tacısınız. Öğrencilerimizi bölgenizdeki okullara yazdırın, ulaşım hizmet, kitap, kırtasiye ne gerekiyorsa yaparız. Belediyelerimiz, kaymakamlıklarımız, AFAD’ımız sivil toplum kuruluşlarımız sizler için emrinde ve seferberdir” şeklinde konuştu.

Ağır hasarlı binadaki yıkım çalışmalarını inceledi

Öte yandan Başkan Büyükkılıç, 7269 Sayılı Kanun çerçevesinde ’Acil Yıkılması Gereken Yapı’ olarak belirlenen ve yıkım işlemleri devam eden Mimarsinan İş Merkezi’nin yıkım çalışmalarını inceledi. Büyükkılıç, çevre esnafını da ziyaret ederek, “Devlet her zaman halkının, milletinin yanındadır. Deprem bölgelerinde devlet ilk saatten beri tüm kurum ve kuruluşlarıyla bölgededir. Oradaki kardeşlerimizin açıklamaları var, Kayseri itfaiyesi ilk gelen itfaiye, kurtarma ekibi diye, duyar duymaz, deprem olur olmaz biz talimatı verdik. Bu millet asil, fedakâr millet, elhamdülillah biz bu milletle gurur duyuyoruz” diye konuştu. Esnaflar da Başkan Büyükkılıç’a, ‘Topyekûn çalışmalar yapılıyor. Allah yar ve yardımcınız olsun’ diyerek teşekkür ve dua ettiler. Yıkımın hızlandırılması noktasında firma yetkilileri ile görüşen Başkan Büyükkılıç, “İnşallah hafta başı itibariyle belli noktaları yaya trafiğine açık hale getirecek ve esnaflarımız da işyerlerini açabilecekler” dedi. Ayrıca Argıncık’ta Nurdoğan Camii’nin hasar alan minaresinde de incelemelerde bulunan Büyükkılıç, cami imamından bilgiler aldı. Başkan Büyükkılıç, “Argıncık Mahallesi’nde depremde minaresi hasar alan Nurdoğan Camii’nin minaresinin yıkımı ile ilgili teknik ekiplerimizle birlikte incelemelerde bulunduk” dedi.