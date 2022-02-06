Başkan Büyükkılıç, “Yunus Emre” adlı tiyatro oyununu izledi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Devlet Tiyatrosu’nda, en önemli tasavvuf ve halk şairlerinden olan Yunus Emre’yi anlatan tiyatro oyununu izledi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı tiyatro ekibi tarafından hazırlanan "Yunus Emre" adlı oyun, Kayseri Devlet Tiyatrosu’nda ücretsiz olarak sahnelendi. Tiyatro oyununu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Salih Özgöncü ve tiyatro severler izledi. Anadolu’yu Türk-İslam kültürleriyle bütünleştiren oldukça önemli isimlerden biri olan Yunus Emre’nin anlatıldığı tiyatroyu ilgiyle izleyen Başkan Büyükkılıç, tiyatro sonunda sahneye çıkarak, ekibi tebrik etti.

Burada konuşan Büyükkılıç, korona virüse karşı toplumsal bağışıklığın kazanılması amacıyla aşı çağrısı yaparak, “Sayın Cumhurbaşkanımızın şahsında kıymetli eşleri dâhil olmak üzere tüm kardeşlerimize, tüm insanlığa ‘geçmiş olsun’ diyelim. Hepimiz dikkat edeceğiz, bir doktor yaklaşımı ile konuşuyorum, tedbir alacağız, ‘takdir Allah’ın’ diyeceğiz, en önemlisi aşılarımızı ihmal etmeyeceğiz. Kazanımlarımızı kaybetmememizin yolu aşılarımızı yaptırmaktan geçer” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak altyapı hizmetleriyle birlikte sanat alanında da ‘biz de varız’ anlayışı ile birlikte çalışmaları sürdürdüklerini ifade eden Başkan Büyükkılıç, şunları söyledi:

“Kayseri İl Kültür Müdürlüğü’müzün de işbirliğiyle Kayseri’mizde sanatın ve sanatçının değerini bilen, bu alanda kazanımlarımızı kaybetmeden gayret gösteren bir anlayış içerisinde çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Malumunuz Kayseri’mize Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü kazandırıldı. Yerel sanatçılarımızın kadroda olduğu bir süreci de zaman içerisinde kazanacağımıza inanıyorum. Değişik illerden sanatçılarımızın geldiği devlet tiyatrosu izliyoruz. Devletimizin güvencesinde olan, ‘insanı yaşat ki devlet yaşasın’ felsefesiyle sanatı sizlere sunmaya çalışan bir anlayış içerisindeyiz. Ancak yerli ve milli diyoruz ya, yerli olanı da tercih ederiz. Sizlerin bu yaptığı çalışmalar, yerli ve milli bir çalışmadır.”

Büyükkılıç insanlığa hizmet etmeyi amaçladıklarının altını çizerek, “1,5 milyonu bağrımıza basıyoruz, ötekileştirmeden, ayrıştırmadan, hangi kardeşimizin ne isteği varsa onu karşılama yolunda gayret gösteriyoruz. Kısacası sizlere layık olmaya çalışıyoruz. Anadolu kültüründe Yunus Emrelerin, Hacı Bektaş-ı Velilerin, Hacı Bayram-ı Velilerin, Seyyid Burhanettin Hazretlerinin, Ahi Evran Hazretlerinin yanı sıra, Hunat Hatun, Gevher Nesibe Sultan ve en önemlisi Mimar Sinan gibi Allah dostu ve kültür elçileri ve şehrimizin gururu olan kimlik ve kişilikleri ile sizleri buluşturmak, onları tanıtmak ve özümsemek için çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Program sonunda Başkan Büyükkılıç’a çiçek takdim edilirken, Büyükkılıç, tiyatro ekibi ve vatandaşlar ile hatıra fotoğrafı da çektirdi.