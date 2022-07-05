Başkan Büyükkılıç yol çalışmalarını denetledi, asfalt serdi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erenköy Mahallesi’nde yapımı tamamlanarak asfaltlama çalışmaları başlayan yolda incelemelerde bulunarak asfalt serimi yaptı. Büyükkılıç, “Bu etapta 5 kilometrelik bir çalışma yapmış bulunuyoruz. Burada harcamış olduğumuz asfalt 12 bin 500 ton” dedi.

Erenköy Mahallesi’ndeki ana arter ve yenileme faaliyetleri çerçevesindeki çalışmaların tamamlanarak asfalt yapımı çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Büyükkılıç’a Genel Sekreter Yardımcısı Ali Hasdal ve Fen İşleri Daire Başkanı Yasin Harmancı da eşlik etti. Erenköy’deki asfalt çalışmalarına ilişkin bilgiler alan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koştuğunu dile getirdi.

Yapımı tamamlanan bulvarların etap etap açıldığını anlatan Başkan Büyükkılıç, şöyle konuştu:

“Bizleri seven, güvenen hemşerilerimize layık olma yönünde gayret gösteriyoruz ve inşallah onlara layık olma yönünde de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 30 Büyükşehir içerisinde yatırıma en çok pay ayıran bir büyükşehir olarak ana arterlerimizi yenileme, ana arterlerimizi açma yönündeki gayretlerimizi sürdürüyoruz. Şu anda Erenköy mahallesindeki bulvarımızın açılma çalışmaları devam ediyor, bu bulvarımızın açılma çalışmaları tamamlandı, asfaltı döküldü. Bu bulvarımız da daha önceki Erenköy Caddemizin arasındaki Sükunet Sokağı’dır. Bu çalışmamızı da tamamlamış durumdayız.”

Bu etapta 5 kilometrelik bir çalışma yapmış bulunduklarını dile getiren Başkan Büyükkılıç, burada harcamış oldukları asfalt miktarının 12 bin 500 ton olduğunu aktardı. Büyükkılıç, bu çalışmalarla Kayseri’yi, 23 Temmuz’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kayseri’ye teşriflerine hazırlamış bulunduklarını vurgulayarak, “Herhangi bir sıkıntımız yok. Yüklenici firmalarımıza teşekkür ediyoruz. Belediyemizin gerek genel sekreter yardımcımıza, gerek ekibine teşekkür ediyoruz. Her kademedeki canlarımıza sağ olsun var olsunlar diyoruz. Bu güzel günde bu yolu da tamamlamanın mutluluğunu, keyfini yaşayarak inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın 23 Temmuz’da Kayseri’ye teşriflerine hazırlamış bulunuyoruz. Hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Büyükkılıç, yolu kullanacak sürücü vatandaşlara da seslenerek, “Yollar yapıyoruz, standardını yükseltiyoruz, pırıl pırıl asfaltlarımızı döküyoruz, çizgileri çiziyoruz ama diyoruz ki ne olur kurallara uyun, aşırı sürat yapmayın, burada yaşayanları düşünün, kendinizi düşünün, ufak bir ihmal, ufak bir sıkıntı sonrasında hepimize faturası ağıra mal oluyor. Buna da dikkat edelim” diye uyarılarda bulundu.

Mahalle sakinlerinin de bulunduğu asfaltlama çalışmalarında vatandaşlar, rahat bir yola kavuşmuş olduklarını dile getirerek, “Büyükşehir Belediyesi’nin bu çalışmalarından dolayı tüm ekibe ve arkadaşlara çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Biz 22 yıldır buradayız. Bu hizmetin sonucunda da rahat bir yolumuza kavuşmuş olduk. Emeklerine sağlık diyoruz” ifadelerini kullandılar.

Başkan Büyükkılıç, ekiplerin asfalt çalışmalarına asfalt serimi yaparak destek verdi.