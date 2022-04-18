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Başkan Büyükkılıç Yeşilhisarlılarla iftar yaptı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ile Yeşilhisar Belediyesi’nin düzenlediği iftar programına katıldı. Yeşilhisar AK Parti İlçe Başkanlığı’nın yeni binasının açılışını da yapan Başkan Büyükkılıç, “Çalışacağız, bizi sevenleri mahcup etmeyeceğiz. Gayret edeceğiz, ilçemize, şehrimize layık olacağız” dedi.

KAYSERİ 18.04.2022, 11:58
Başkan Büyükkılıç Yeşilhisarlılarla iftar yaptı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ile Yeşilhisar Belediyesi’nin düzenlediği iftar programına katıldı. Yeşilhisar AK Parti İlçe Başkanlığı’nın yeni binasının açılışını da yapan Başkan Büyükkılıç, “Çalışacağız, bizi sevenleri mahcup etmeyeceğiz. Gayret edeceğiz, ilçemize, şehrimize layık olacağız” dedi.

Ramazan ayında ilçe ziyaretlerini sürdüren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç içmece şifalı suyundan, balon turizmine, Soğanlı’sından Sultan Sazlığı’na kadar adeta turizm cenneti olan Yeşilhisar ilçesini ziyaret etti. Yeşilhisar Sosyal Yaşam Merkezi’nde düzenlenen iftar programına eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ile birlikte teşrif eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, AK Parti, MHP ilçe teşkilat başkanları, muhtarlar ve ilçe sakinleri katıldı. Tek tek masaları dolaşıp, ilçe sakinleri ile sohbet eden Büyükkılıç, Yeşilhisarlıların Ramazan aylarını tebrik etti. Başkan Büyükkılıç, programda yaptığı konuşmada, “Çalışacağız, bizi sevenleri mahcup etmeyeceğiz. Gayret edeceğiz, ilçemize, şehrimize layık olacağız. İlçemize hizmet etmeye devam ediyoruz. Her işin ilacı birlik ve beraberliktir” dedi. 30 büyükşehir içerisinde en çok yatırıma pay ayıran bir Büyükşehir Belediyesi olarak hizmet ettiklerini vurgulayan Büyükkılıç, “16 ilçe belediye başkanımızı bağrımıza basıyor, hiçbirini ayrıştırmıyor, ötekileştirmiyoruz. Teşkilatlarımızla hep beraber bereketini yaşıyoruz. Kayseri denilince endüstri, ticaret merkezi olarak anılır. Bunun yanında çok çeşitli yanıyla turizm de bir merkezin olduğunu, bacasız sanayi olarak hayata geçirmemiz gerekiyor” diye konuştu. Başkan Büyükkılıç, tarım ve hayvancılığa özel önem verdiklerini belirterek, 3 sene içerisinde 100 milyon TL tarım ve hayvancılığa pay ayırdıklarını ve kendi kendine yetebilmek için gayret gösterdiklerini ifade etti. AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ise birlik ve beraberlik mesajı vererek, dostlarla yapılan iftarın bereketinden bahsetti. Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan da, Büyükşehir Belediyesi ile ilçe hizmetlerine aralıksız devam edeceklerini belirtti.

İftarın ardından AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan ile birlikte Yeşilhisar AK Parti İlçe Başkanlığı’nın yeni binasının açılışını gerçekleştirdi. Yeni ilçe başkanı Hasan Bedirhanbeyoğlu’na da görevinde başarılar dileyen Başkan Büyükkılıç, partililerle sohbet etti. Büyükkılıç burada yaptığı konuşmada, “Cenab-ı Allah birliğimizi beraberliğimizi bozmasın. Cumhurbaşkanımıza hayırlı, uzun ömürler versin. Bu güzel mekânın hakkını hep beraber vereceğiz. Her zaman ki gibi Yeşilhisar’a hizmetlerimiz sürecek. Kadın kollarımıza ve gençlik kollarımıza ayrıca teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu. Başkan Büyükkılıç, teravih namazını da Yeşilhisar’da Camii Kebir Camisi’nde kılarken, namaz sonrası Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından cami cemaatine, halka tatlı, kandil simidi ve su ikram edildi.

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