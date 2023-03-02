Başkan Büyükkılıç, Yeşilhisar’da 2023 yılı değerlendirme toplantısı yaptı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ilçe gezileri çerçevesinde Yeşilhisar ilçesinde 2023 yılı yatırım değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Başkan Büyükkılıç, bütün imkânları seferber ederek, yaraların sarılacağını belirtirken, Başkan Taşyapan da ‘İyi ki varsın Memduh Başkanım’ diyerek Başkan Büyükkılıç’a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Başkan Büyükkılıç, Yeşilhisar ilçesinde Belediye Başkanı Halit Taşyapan, meclis üyeleri ile birlikte bir araya geldi. Büyükkılıç’a Yeşilhisar ziyaretinde Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman ve Bayar Özsoy da eşlik etti.

Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan’ı makamında ziyaret eden Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada, ilçeleri hem ziyaret ettiklerini hem de istişarelerde bulunduklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

“Yeşilhisar ilçemizde kıymetli ilçe belediye başkanımız, ilçe başkanımız, meclis üyelerimiz mesai arkadaşlarımızla birlikteyiz. Hem ilçelerimizi ziyaret ediyoruz, 2023 ile ilgili istişarelerde bulunuyoruz hem de depremle ilgili şehrimizin de komşu olmasından ve artçı sarsıntıların devam etmesinden kaynaklı şikâyet konusu olan yapılarla ilgili de uğruyoruz. Daha önce Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’mızın yetkilileri ile yapılan çalışmaları ile ilgili de varsa ağır hasarlı yapılar onları da yerinde bir kez de bizlerin görmesi ile ilgili başkanımızdan bilgi alma yönünde de çalışmalar yapıyoruz.”

“Kayseri depremin ilk dakikalarından itibaren gerekli çalışmaları yapma yönünde gayret gösterdi”

Deprem bölgesine ilk dakikalardan itibaren gerekli destek gittiğini ve gitmeye devam edeceğini kaydeden Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin komşu olmasından dolayı hızla depremin ilk dakikalarından itibaren o bölgeye gerekli çalışmaları yapma yönünde gayret gösterdiklerini vurguladı.

Büyükkılıç, Kayseri’nin o bölgeye bütün imkânlarını seferber ettiğini belirterek, “Tabi belediye başkanları olarak bizlerin yanında Kayseri’miz her zaman hayırsever mantığı içerisinde yapmış olduğu çalışmalar ile bütün imkânlarını seferber ederek orada her türlü hizmeti verme yönünde de çaba göstermiş. Toplum teşkilatlarımıza, yardım kuruluşlarımıza, iş adamlarımıza hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Kayseri’de de gerek hastanelerdeki çalışmalar, hizmetler, gerekse 50 bin civarında 11 ilden kente misafir gelen depremzedelerle ilgili çalışmaların yapıldığına vurgu yapan Başkan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kardeşlerimizin her türlü sosyal içerikli, her türlü problemleri giderme yönünde çalışmaları da yine Valiliğimizle işbirliği halinde kurum ve kuruluşlarımızla hayata geçiriyoruz. Yeşilhisar Belediye binamızda da dikkate almamız gereken bir miktar hasarın olduğunun farkındayız. Bununla ilgili değerli başkanımızla ve teknik heyetle, gerekli çalışmaları yapıp bir mağduriyet oluşmasını engelleme adına da gayret göstereceğiz. Geçmiş olsun. Cenab-ı Allah bir daha bu tür sıkıntılarla bizleri karşı karşıya getirmesin diye dua ve temennilerde bulunuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızla bir ve beraber, onun önderliğinde tüm kurum ve kuruluşları ile devletimiz, elbette ki bu milletin yarasını saracağından hiç kimsenin şüphesi olmasın diye buradan paylaşmak istiyorum.”

“İyi ki varsın Memduh başkanım”

Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan ise Başkan Büyükkılıç’a ‘hoş geldiniz’ diyerek şunları söyledi:

“Sağ olsun başkanımız yapacağımız çalışmaların koordinasyonunda her zaman yanımızda oldular. Şimdi de hem önümüzdeki yazda yapacağımız çalışmalar hem de deprem sonrasındaki çalışmalarla ilgili bir değerlendirme için buradayız. Depremle beraber 16 ilçemiz, gayretle çalışma fırsatı yakaladık başkanımızın emrinde. İlçemizde biz de Kaymakamımız, ilçe müftülüğümüz, Kızılay şubemiz birlikte 40 tıra yakın malzeme sevkiyatı yaptık. En çok odun imkânı bizdeydi elma ağaçlarımızın budanmasından dolayı, 10-12 tıra yakın odun sevkiyatı yaptık. Strafor gönderdik, özel bir talep geldi çadırların zeminleri için. Onun dışında da gıdaydı, yorgandı, battaniyeydi vatandaşımız ne verdiyse hepsinin sevkiyatını yaptık. Tüm hemşehrilerime de teşekkür ediyorum. İnşallah ilçemiz adına da yapılması gereken her ne ise başkanımın destekleri ile yapacağız. Allah razı olsun diyorum. İyi ki varsın Memduh Başkanım diye de teşekkür ediyorum.”