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Başkan Büyükkılıç: "Yeni raylı sistem hatlarında hummalı çalışma sürüyor"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, büyükşehir belediyesi tarafından yapımı sürdürülen Şehit Furkan Doğan-Talas Anayurt raylı sistem hattı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nca çalışmaları yürütülen Anafartalar-Şehir Hastanesi-Mobilyakent raylı sistem hattında hummalı çalışmaların devam ettiğini söyledi.

KAYSERİ 15.02.2022, 10:53
Başkan Büyükkılıç: "Yeni raylı sistem hatlarında hummalı çalışma sürüyor"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, büyükşehir belediyesi tarafından yapımı sürdürülen Şehit Furkan Doğan-Talas Anayurt raylı sistem hattı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nca çalışmaları yürütülen Anafartalar-Şehir Hastanesi-Mobilyakent raylı sistem hattında hummalı çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Başkan Büyükkılıç’ın Kayseri’nin ulaşım sistemini modern, konforlu ve güvenli hale getirecek pek çok projesi bir bir hayata geçerken, raylı sistem ağını genişleterek şehrin önemli noktalarına alternatif ulaşım imkânı sağlayacak tramvay hatlarında yürütülen hummalı çalışmalarda büyük ilerleme kat edildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 21 Kasım 2020’de temeli atılan Anafartalar-Şehir Hastanesi-Mobilyakent tramvay hattında çalışmaların hummalı bir şekilde devam ettiğini belirterek, “Tramvay hattında, raylı sistemlerin elektrifikasyon hatlarında kullanılan katener direği montajı gerçekleştirildi. 7 kilometre uzunluğunda ve 11 istasyondan oluşan projenin önemli bir kısmının katener direği montajı yapıldı. Öte yandan Anafartalar-Şehir Hastanesi-Mobilyakent tramvay hattında, zeminde belirli çap ve derinlikte dairesel kesitli delgi yapılarak açılan kuyuya demir donatı yerleştirilip beton dökülmesi ile oluşturulan fore kazık imalatı da sürüyor. Sayın Ulaştırma ve Altyapı Bakanımıza, kıymetli ekibine ve yüklenici firmaya teşekkür ediyoruz” dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nca yürütülen Anafartalar-Şehir Hastanesi-Mobilyakent raylı sistem hattı çalışmalarının yanı sıra Şehit Furkan Doğan-Talas Anayurt raylı sistem hattında da Büyükşehir Belediyesi aralıksız şekilde çalışma yürütüyor. Başkan Büyükkılıç, Anafartalar-Şehir Hastanesi-Mobilyakent ve Şehit Furkan Doğan-Talas Anayurt raylı sistem hattında çalışmaların aralıksız şekilde sürdüğünü ifade ederek şunları söyledi:

“Çalışmaları devam eden her iki proje hizmet vermeye başladığında, şehrimizin önemli noktalarına alternatif, hızlı, güvenli ve konforlu bir ulaşım imkânı sağlamış olacağız. Tabi ki raylı sistem projelerinin yanı sıra katlı kavşak projelerimizi hayata geçirdik. Şehrimizin ulaşım noktasında seviye atlayarak daha iyi bir noktaya gelmesi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Raylı sistem hatlarımızla da adeta şehri demir ağlarla örüyoruz diyebiliriz. Her şey hemşehrilerimize konforlu bir ulaşım imkânı sunabilmek için. Her şey Kayseri’miz için.”

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