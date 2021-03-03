Başkan Büyükkılıç, yeni kontrollü normalleşme sonrasında İl Pandemi Kurulu Toplantısı’na katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yeni kontrollü normalleşme süreci sonrası gerçekleşen İl Pandemi Kurulu Toplantısı’na katıldı. Büyükkılıç, yüksek riskli il olarak görülen Kayseri için maske, mesafe ve temizlik kuralları konusunda hatırlatmalarını yineledi.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın başkanlığındaki İl Pandemi Kurulu Toplantısı’na Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, video konferans yöntemiyle katıldı.

Kurul üyelerini, yerel yönetimleri pandemi ile mücadele konusunda bilgilendiren Başkan Büyükkılıç, yeni kontrollü normalleşme sürecinde yine aynı kararlılık ve duyarlılık ile çalışmaları sürdüreceklerini vurguladı.

Kent genelinde salgınla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların yoğunlaştığını, vatandaşlara maske, mesafe ve temizlik kuralının sürekli hatırlatılması gerektiğini belirten Büyükkılıç, toplantıda pandemi süreci ile ilgili alınan tedbirlerin, yapılan denetimlerin ele alındığını ifade etti.