Başkan Büyükkılıç, yeni eğitim ve öğretim yılına damga vuracak

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı öncesi ihtiyaç sahibi çocuklara ve gençlere yönelik ücretsiz ulaşımdan, süt dağıtımına, kırtasiye desteğinden sosyal tesis indirimine kadar çok anlamlı ve çok özel projeleri hayata geçiriyor.

Anadolu’nun lider şehri Kayseri’nin sporda, kültürde, bilimde altyapısını güçlü tutmaya her zaman özen gösteren Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, eğitim alanında çocuklara ve gençlere, gönülden gönüle dokunmaya devam ediyor. Yeni eğitim ve öğretim yılına damga vuracak hizmetleri hayata geçirecek olan Başkan Büyükkılıç, ihtiyaç sahibi öğrencilere şefkat elini bir kez daha uzatacak.

Bu çerçevede, Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde ikamet eden, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilkokul, ortaokul ve lise devlet okullarında öğrenim gören ve okullarına toplu ulaşım araçları ile ulaşım sağlayan ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının, eğitim-öğretim dönemi boyunca kullandıkları toplu ulaşım öğrenci kartlarına düzenli olarak ulaşım yardımı sağlanacak. Ayrıca ilk, orta ve lisede öğrenim gören ihtiyaç sahibi öğrencilerin kırtasiye giderleri de Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak.

Ulaşım ve kırtasiye yardımı talebi, Büyükşehir Belediyesi internet sitesinden 12 Eylül’de yapılmaya başlanacak. İhtiyaç sahibi öğrencilerin yardımdan faydalanabilmesi için başvuru şartları şu şekilde belirlendi:

“T.C. vatandaşı olmak, Ailenin Kayseri Büyükşehir Belediyesi mücavir alanında ikamet ediyor olması, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı devlet okullarında (İlkokul, Ortaokul veya Lise) öğrenim gören çocuğunun olması, Okuluna Büyükşehir Belediyesinin araçları (otobüs ve raylı sistem) ile ulaşım sağlıyor olması, Her ne ad altında olursa olsun, haneye giren gelirlerin (maaş, kira geliri, tarım geliri gibi) toplamının, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının belirlemiş olduğu muhtaçlık kriteri olan kişi başına düşen gelir miktarının bin 833 TL’nin altında olması.”

Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde ikamet eden, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’ndan düzenli yardım alan ve yeni müracaat edecek olan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın muhtaçlık kriterlerine uyan ailelerin 24-60 ay aralığındaki çocuklarının temel beslenme ihtiyaçlarına destek olmak, yaşam standartlarını iyileştirmek ve yükseltmek amacıyla süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri temin edilerek dağıtımı yapılacak.

Süt ve gıda ürünleri yardım talebi, Büyükşehir Belediyesi internet sitesinden 1 Eylül itibariyle yayınlanacak. Süt yardımı talebinde bulunan ihtiyaç sahibi ailelerin başvuru şartları da şu şekilde belirlendi:

“T.C. vatandaşı olmak, Ailenin Kayseri merkez (Kocasinan, Melikgazi, Talas, Hacılar) ilçelerinde ikamet ediyor olması, 24 - 60 Ay arasında çocuğunun olması, Her ne ad altında olursa olsun, haneye giren gelirlerin (maaş, kira geliri, tarım geliri gibi) toplamının, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının belirlemiş olduğu muhtaçlık kriteri olan kişi başına düşen gelir miktarının bin 833 TL’nin altında olması.”

Ayrıca Kayseri Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencisi bulunan ihtiyaç sahibi ailelere öğrenim yılına hazırlık desteği verecek. Talepler, 1 Ekim gününden itibaren Büyükşehir Belediyesi internet sitesinden yapılabilecekken, başvuru şartları şöyle:

“T.C. vatandaşı olmak, Ailenin Kayseri Büyükşehir Belediyesi mücavir alanında ikamet ediyor olması, Öğrencinin Önlisans veya Lisans öğrencisi olması, Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak, Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 60 ya da 4 üzerinden 2,00 olması, Her ne ad altında olursa olsun, haneye giren gelirlerin (maaş, kira geliri, tarım geliri gibi) toplamının, kişi başına düşen miktarı 2 bin 500 TL’nin altında olması.”

İstenilen belgelerin eksiksiz getirilmesi sonrası talepler, Değerlendirme Komisyonu’yla karara bağlanacak. Öte yandan kentte örgün öğretimde okuyan ihtiyaç sahibi yükseköğrenim öğrencilerinin de su paralarının yüzde 50’sini Kayseri Büyükşehir Belediyesi karşılayacak ve Kayseri’de okuyan 10 bin öğrenciye eğitim yardımı verilecek. Ayrıca öğrenci kimliği taşıyan 18-25 yaş arası öğrencilere Büyükşehir Belediyesi’ne ait sosyal tesislerde yüzde 25 indirim desteği sağlanacak.

Büyükşehir Belediyesi tarafından indirimli aylık abonman kartı ücreti de 155 TL’den 100 TL’ye indirilerek, tüm öğrencilere daha uygun ulaşım imkânı verilecek. İndirim, 30 Ağustos tarihi itibariyle uygulamaya konulacak. Belediyecilik hizmetlerini sadece yerel yönetim hizmetleri ile sınırlandırmayan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden ‘genç dostu’ ödülü alan bir Büyükşehir Belediyesi ve başkan olarak, şehrimizde gençlerimizin ve çocuklarımızın her zaman yanında yer aldığımızı bir kez daha ifade ediyorum” dedi.

Başkan Büyükkılıç, eğitimi çok önemsediklerini vurgulayarak, “Eğitimi, birliği, beraberliği ve dayanışmayı çok önemsiyoruz. Biz gençlerimizi seviyoruz, gençlerin eğitimli, donanımlı olması ve geleceğimizi aydınlatması için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin aydınlık geleceği için bu çalışmalarımızın hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.