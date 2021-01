Başkan Büyükkılıç vefa programına katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kadın Kolları 6. Olağan İl Kongresi öncesinde düzenlenen Vefa Programı’na katıldı. Başkan Büyükkılıç, “Teşkilatlarımız yanımızda olduğu sürece zaten aşamayacağımız hiçbir şey yok. Hele hele kadın teşkilatlarımız bizim olmazsa olmazımız. Geçmişten beri hep hanımefendilerin yaptığı çalışmalarda bir bereket gördüm. Bir başarı gördüm. Çok şükür bugünlere geldik” diye konuştu.

AK Parti İl Kadın Kolları Yönetim Kurulu Vefa Programı’na Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra, Milletvekili Hülya Nergis Atçı, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi, Teşkilat Başkan Yardımcısı Ebru Habip, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin ve AK Parti İl Kadın Kolları Yönetim Kurulu katıldı.

Başkan Büyükkılıç, programda yaptığı konuşmada, AK Parti Kadın Kolları teşkilatlarının her zaman kaliteli ve başarılı işler ortaya koyduklarını dile getirerek, “Allah emek veren bütün üyelerimizden razı olsun” dedi.

“ÖNEMLİ OLAN ALLAH RIZASI İÇİN DAVAYA KATKI SAĞLAMAK”

AK Parti Kadın Kolları 6. Olağan İl Kongresi’nde herkese başarılar dileyen Büyükkılıç, konuşmasına şöyle devam etti: “Elbette belediyecilik anlayışıyla, bugüne kadar emeğe geçen tüm başkanlarımıza, canlarımıza biz teşekkür ediyoruz. Biz de daha iyi noktaya taşımak, hemşehrilerimizin beklentilerine cevap verme yolunda ekibimizle ilgili gayret gösterip çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kamu kurum kuruluşları, sivil toplum örgütleriyle ya da kendi teşkilatlarımızla dayanışmanın da çok şükür bereketini yaşıyoruz. Sizlerin duasını bekliyorum, bizler sizlere dua ediyoruz. Sizlerin gayretiyle buraya geldiğimizi biliyoruz. Bundan sonra yönetimde yer alacaklar var, almayacaklar var. Yönetimde olan ya da olmayan olmak önemli değil. Önemli olan Allah rızası için hiçbir hesabı, konumu durumu olmadan hem dua edip, hem de çalışıp, davaya katkı sağlamak. Huzur buluyoruz. Rahat ediyoruz. Yapılacak olan kongremizde şimdiden başarılar diliyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Allah mahcup etmesin.”

Programda konuşma yapan AK Parti Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin ise, konuşmasına Başkan Büyükkılıç’ın her zaman söylediği “Durmak yok, koşmaya devam” cümlesiyle başladı. Başkan Büyükkılıç’ın Kadın Kolları Teşkilatı’na her zaman destek olduğunu ifade eden Timuçin, Büyükkılıç’ın arkalarında adeta manevi bir güç olduğunu vurguladı. Timuçin, “Memduh Başkanımızın dediği gibi durmak yok, koşmaya devam edeceğiz. Kongreler kan tazeleme diyoruz ama ben her bir yönetimime teşekkür etmek istiyorum. Bu ekiple şehrimize katkı sağlamaya çalıştık. Kadınlar olarak 16 ilçemizin tamamında gerek üye kayıtlarımızda gerekse çalışmalarımız da birlikteydik. Herkese teşekkür ederim” dedi.

Programın sonunda Başkan Büyükkılıç, AK Parti İl Kadın Kolları Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür plaketlerini verdi.