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Başkan Büyükkılıç ve Rektör Çalış, ERFARMA’yı Ziyaret Etti

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ile Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, ERÜ İlaç Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (ERFARMA) incelemelerde bulunarak, merkezde yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldılar.

KAYSERİ 12.02.2021, 11:02
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Başkan Büyükkılıç ve Rektör Çalış, ERFARMA’yı Ziyaret Etti

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ile Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, ERÜ İlaç Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (ERFARMA) incelemelerde bulunarak, merkezde yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldılar.

İlaç Uygulama ve Araştırma Merkezi’ni ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, Merkez Müdürü Prof. Dr. Mükerrem Betül Aycan’dan merkezde yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldılar.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış ziyarette yaptığı konuşmada Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Erciyes Üniversitesi olarak önemli işlere imza attıklarını belirten Rektör Çalış, “Erciyes Üniversitesi olarak 43 araştırma merkezimiz bulunmaktadır. Özellikle bu merkezlerimizden bazıları çok ön planda ve önemli projeler hayata geçirmekteler. Bu merkezlerimizde gerçekten çok büyük işler başarıyoruz. İlaç Uygulama ve Araştırma Merkezimizde de birçok yeni ilaç araştırma çalışmaları yürütülmekte. Örnek olarak, bu merkezimizde sülük enziminden yeni bir ilaç geliştirmede klinik çalışmalarına geçtik. Gerçekten Erciyes Üniversitesi olarak büyük ve önemli işler başarmaktayız” dedi.

İnşaatı devam eden Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi hakkında da bilgiler veren Rektör Çalış, “İnşallah Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi inşaatımız bitince sadece covid-19 aşılarının değil, birçok aşı adayının üretimi için faz-1 ve faz-2 çalışmalarını yapabileceğimiz önemli bir yer olacak. Birçok aşının Erciyes Üniversitesi’nde hem periklinik hem de faz çalışmalarını tamamlayıp bitirmiş olacağız” diye konuştu.

Araştırma üniversitesi denilince akla gelen yegâne üniversitelerden birisinin Erciyes Üniversitesi olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ise konuşmasında Erciyes Üniversitesi’nin şehrin gururu olduğu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde her alanda yerli ve milli projelerin ortaya çıktığına dikkat çeken Başkan Büyükkılıç başta aşı çalışması ve ERFARMA’da yürütülen ilaç çalışmalarının kendilerini sevindirdiğini belirterek şunları kaydetti:

“Yerel yönetimler olarak Kayserimizde kamu kurum kuruluşları, sivil toplum örgütleri, üniversiteler ve sanayiciler ile adeta et ve tırnak gibiyiz. Üzerimize ne düşüyorsa yapmak adeta mecburiyet ve zorunluluk. Bu benim işim değil mantığını unutacağız. Her iş bizim işimiz. Bize ihtiyaç oluyor ise, bize bir görev düşüyor ise hay hay demek mecburiyetindeyiz. Bununda çok güzel örneklerini yaşamaktayız. Örneğin Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun yaptığı hizmetler var. Hocam ile görüştük Kredi ve Yurtlar Kurumu buraya 2 bin kişilik bir yurt yatırımı yaptı. 3 bin kişilik daha bir yurt yatırımı yapacak dedik. Aman yer dedik, hay hay dediler. İşte bize yakışan ve şehrine sahip çıkmak budur.”
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