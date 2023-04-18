Başkan Büyükkılıç Ve Bakan Akar iş dünyası temsilcileri ile buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile birlikte Kayseri’nin iş dünyasıyla bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç ve Bakan Akar, KAYSO, KTB ve KOSB’da iş dünyasının temsilcileri ile buluştu.

Bakan Akar’ın Kayseri’deki temasları çerçevesinde, vatandaşlar başta olmak üzere kentteki esnaf, kurum ve sivil toplum kuruluşları ile bir araya gelen Başkan Büyükkılıç ve beraberindeki heyet, kentteki Kayseri Sanayi Odası (KAYSO), Kayseri Ticaret Borsası (KTB) ve Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’ne (KOSB) ziyarette bulunarak iş dünyasının temsilcileri ile görüştü.

Büyükkılıç ile Akar kentteki her kesim ile bir araya geliyor

Kayseri’de vatandaşlar, esnaflar, siyasi partiler, ilçe ziyaretleri gibi pek çok kişi ve kurumla kucaklaşarak görüşlerini, taleplerini ve duygularını paylaşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile beraberindeki heyet, bu kez de iş dünyasının temsilcileri olan KAYSO, KTB ve KOSB yöneticileri ve üyeleri ile bir araya geldi. İş dünyası buluşmasında, Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın’ı ziyaret eden Başkan Büyükkılıç ve Akar’a, milletvekili adayı Hüseyin Okandan da eşlik etti. Bölge Müdürlüğü binasında, samimi ve sıcak ortamda gerçekleşen ziyareti değerlendiren Büyükkılıç, “Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar ile birlikte Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Yalçın’ı ziyaret ettik. Misafirperverliği için OSB Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet Yalçın’a teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Yalçın da Büyükkılıç ve Akar’a Kayseri’ye hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Başkan Büyükkılıç ve Bakan Akar, öte yandan Kayseri Ticaret Borsası’nı ziyaret etti. Büyükkılıç ve Akar, Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış ve yönetim kurulu üyeleri ile istişarelerde bulundu.

Ticaret Borsası ziyaretini değerlendiren Başkan Büyükkılıç, “Sayın Bakanımız ile birlikte yaptığımız ziyaretlerimize Kayseri Ticaret Borsası ile devam ettik. Misafirperverliği için Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Recep Bağlamış ve yönetimine teşekkür ediyorum” diye konuştu. Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış ise Büyükkılıç ve Bakan Akar’a her yönüyle gelişen Kayseri’ye katkılarından dolayı teşekkür etti.

Ziyaretlerinde, Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci’nin konuğu olan Başkan Büyükkılıç ile Bakan Akar ve beraberindeki heyet, sanayicilerin talep ve düşüncelerini dinledi. KAYSO’daki ziyareti değerlendiren Büyükkılıç, “Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar ile birlikte KAYSO Başkanımız Sayın Mehmet Büyüksimitci’nin konuğu olduk, beklenti ve düşüncelerini dinledik. Verimli bir buluşma oldu. Samimi konukseverlikleri için teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.

Büyüksimitci ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Bakan Akar ve Başkan Büyükkılıç’a ziyaretleri dolayısıyla teşekkür etti.