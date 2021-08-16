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Başkan Büyükkılıç, vatandaşlarla bir araya geldi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ağırnas, Gesi ile Büyük ve Küçük Bürüngüz’de vatandaşlar ile bir araya gelerek, onların taleplerini dinledi. Vatandaşlar, Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ederek, “Dağlar kadar memnunuz” dediler.

KAYSERİ 16.08.2021, 17:07
Başkan Büyükkılıç, vatandaşlarla bir araya geldi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ağırnas, Gesi ile Büyük ve Küçük Bürüngüz’de vatandaşlar ile bir araya gelerek, onların taleplerini dinledi. Vatandaşlar, Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ederek, “Dağlar kadar memnunuz” dediler.

Kayseri’de imar ve altyapı belediyeciliğinin ötesinde gönül belediyeciliğinin örneklerini de sergileyen Büyükşehir Belediyesi, hizmetlerine ara vermeksizin devam ederken, Başkan Büyükkılıç da vatandaşlar ile buluşmaya, sohbet etmeye, onların talep ve beklentilerini yerinde öğrenmeye devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ağırnas, Gesi ile Büyük ve Küçük Bürüngüz’de vatandaşlar ile buluşurken mahalle sakinlerinin sıcak, samimi ilgisi ve sevgisi ile karşılandı. Mahallelerdeki vatandaş ziyaretinde Büyükkılıç, yapılması planlanan projeleri de anlattı. Ağırnas’ta mahalle sakinleri, Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ederek, “Biz memnunuz. Elinize sağlık. Her şeyimiz güzel. Dağlar kadar memnunuz. Yollarımız asfalt, hizmetler güzel, çöpler alınıyor, dağlar kadar memnunuz” dileklerini ileterek memnuniyetlerini dile getirdi.

Birliğin, beraberliğin ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergileyen Başkan Büyükkılıç, mahalle ziyaretinde kadın, erkek, çocuk, genç ve yaşlı vatandaşlarla bir araya gelerek onların dileklerini ve isteklerini dinledi. Büyükkılıç, ziyaretinde esnaflarla da görüşüp, çay içerek, sohbet etti. Başkan Büyükkılıç, Kur’an Kursu’na devam eden çocuklarla da ilgilenerek onların piknik esnasında yemek dualarına eşlik etti. Çocuklara nasihatler veren Büyükkılıç, Kayserispor forması da hediye etti.
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