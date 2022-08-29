Başkan Büyükkılıç, Vali Çiçek ile birlikte tarihi Sultan Hanı’nı turizme açtı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve Vali Gökmen Çiçek ile birlikte Büyükşehir Belediyesi hizmetlerini getirdiği Selçuklu eseri Sultan Hanı’nı turizme açtı. Başkan Büyükkılıç, bu bölgeyi turizm odağı haline getireceklerini belirtirken, Vali Çiçek ise Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ederek, “Ecdat yâdigarı olan bu toprakta hem tarihi anlatacağız, hem de böyle bir gurur duyacaksınız” dedi.

Kayseri’deki tarih ve turizm varlıklarını gün yüzüne çıkarma konusunda büyük gayret gösteren Başkan Büyükkılıç, Vali Çiçek ve çeşitli kamu kurum ve kuruluşları işbirliğinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 20 gün gibi kısa süre içerisinde Bünyan’daki Selçuklu eseri Sultan Hanı’nı KAYTUR hizmetleri ile buluşturarak turizme kazandırdı.

790 yıllık Sultan Hanı’nın turizme açılışı ziyaretinde Büyükşehir Belediye başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ile eşi Necmiye Büyükkılıç’ın yanı sıra, Vali Gökmen Çiçek ve eşi Sümeyra Çiçek, Vali Yardımcısı Adnan Tezcan, Bünyan Kaymakamı Turgut Gülen, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Tarihi handa konuşan ve Sultan Hanı’nı ve bölgeyi turistlerin geleceği bir uğrak yere dönüştüreceklerini, bu konuda da gerekenleri yapacaklarını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Gerçekten bir Selçuklu şehri olan Kayseri’mizin Sultan Hanı Kervansarayı olarak bilinen bölgedeyiz. Burada, hem mahalle olarak, hem gerçekten İpek Yolu güzergahında Selçuklu’nun adeta nefesini bize hissettiren, ayakta kalan devasa bir eseri halkımızla buluşturmak, onların tanımasına fırsat vermek amacıyla sayın valimizle ve KAYTUR’la işbirliği de yapmak suretiyle hem yeme-içme mekanı, hem buranın düzenlenmesi hem tanıtılması, hem aydınlatılması, çevre düzeni, mahallemizin isteklerinin karşılanması çalışmaları yapıldı” dedi.

Başkan Büyükkılıç, “Sultan Hanı, Karatay Hanı ve ardından Şahruh Köprüsü ile bir destinasyon oluşturup, Tuz Gölü’müzün de manzarasından faydalanacak şekilde burada bir turizm odağı oluşturarak vatandaşlarımızın, hemşehrilerimizin, Türkiye’deki kardeşlerimizin ve yurt dışından da yine turistlerin geleceği bir uğrak yeri olacak. İnşallah bu manada üzerimize düşeni yapacağız” diye konuştu.

”

Büyükkılıç, hiçbir mazeret uydurmadan burayı daha yaşanılabilir hale getireceklerinin altını çizerek şunları kaydetti:

“Gerek güvenlik kameraları ile gerek yollarınız da yapılacak düzenlemeler ile varsa diğer istekleri ile ilgili hiçbir mazeret uydurmadan burayı daha yaşanılabilir, herkesin bir uğrak yeri olacağı ve aynı zamanda da Sivas yolu güzergahında bir dinlenme tesisleri mantığı içerisinde de istifade edileceği, düğünlerin yapılacağı gerektiğinde, sosyal etkinliklerin yapılacağı, konserlerin verileceği, kısacası aklınıza ne geliyorsa burayı cıvıl cıvıl herkesin merak edip, ‘bir de ben gidip göreyim’ diyeceği konum ve duruma getirme yönünde irademizi göstereceğimizi buradan paylaşıyor, emeği geçenlere teşekkür ediyor, Bünyan’ımıza, Sultan Han’ımıza hayırlı uğurlu olsun diyorum.”

Sultan Hanı’nın turizme açılması dolayısıyla konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise bugünün özel bir gün olduğunu ve 15-20 gün gibi bir sürede Başkan Büyükkılıç’ın Sultan Hanı’nı turizme uygun hale getirdiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

“Bugün gerçekten hem bu Sultan Hanı köyü için, hem Bünyan için özel bir gün. Açık yüreklilikle söyleyeyim, atanalı 3 ay oldu, belediye başkanımız beni iki kere buraya getirdi. Dolayısıyla iki kere buraya gelmemin sadece gezi, ziyaret amaçlı, işte gidelim eğlenelim falan değildi. Geçen 15-20 gün önce geldiğimizde, Özkan başkanımıza Büyükşehir Belediye Başkanımız bir söz verdi. Dedi ki ‘burayı Büyükşehir olarak işletmeye açacağım. Burada insanlar çay içebilecek, kahve içebilecek, dertleşebilecek, oturabilecek, sohbet edebilecek. Arkasından bu bölgeyi turizm bölgesi yapacağım.’ İşin gerçeği, 15-20 gün içerisinde, bir ay içerisinde ben bunun olabileceğini tahmin etmiyordum. Çünkü görünen şeylerin ötesinde görünmeyen işler yapıldı. İçeride mutfakların kurulması, birçok elektrik, birçok sistem burada değişmesi gerekiyordu. Allah bin kere razı olsun. Göreceksiniz, Büyükşehir Belediye Başkanımızın geçen sefer konuşmasında da şunu anladım, Tuz Gölü ve Sultan Hanı’na karşı ayrı bir ilgi gösteriyor. Bu bölgeye bir daha siz, gurbetçi arkadaşlarınız, yurt dışından yabancı misafirleriniz geldiğinde hiçbir şekilde mahcup olmadan, burada onları bir daha geldiğinizde gururla getirteceksiniz.”

Sultan Hanı ve bölgedeki diğer çalışmaları gelecek bahara kadara tamamlayacaklarını söyleyen Çiçek, “Ecdat yâdigarı olan bu toprakta hem tarihi anlatacağız, hem de böyle bir gurur duyacaksınız. Bunu önümüzdeki bahara hep beraber inşallah göreceğiz. Sultan Hanı hem ben valinin, hem kaymakamın, ama her şeyden önce Büyükşehir Belediye Başkanımızın ve Bünyan Belediye başkanımızın göz bebeği durumunda. Belediye Başkanımız kendisini bağladı zaten. Buraya kaç tane elemanını getirdi, ekibini getirdi” dedi.

Sultan Hanı konusundaki yapılan çalışmalarda emeği olan Başkan Büyükkılıç ve Vali Çiçek’e teşekkür eden Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun da, “Bugün bu güzel kervansarayımızın KAYTUR’a sevk edilişinden sonraki ilk açılışını yapıyoruz, buraya emek veren başta Büyükşehir Belediye Başkanım, sayın Valim olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum. Hizmetlerimiz devam edecek” dedi.

Başkan Büyükkılıç, yerel ürünlerin satışına fırsat vermek çerçevesinde mahalleliye seslenerek, “Burada açık çek veriyoruz, ürünleriniz getirin burada pazarlayın. Kalan ürünleri almak da benim boynumun borcu. Yerel ürünlere fırsat veriyoruz” çağrısında bulundu.

Sultan Hanı’nda bazlama ve gözleme pişirerek ziyaretçilere ikram eden Başkan Büyükkılıç ve Vali Çiçek, ayrıca tarihi handa müzisyenler ile bir araya gelerek, bölge sakinlerine mini bir konser verildi. Başkan Büyükkılıç, ‘Gesi Bağları’ türküsünü seslendirirken, Vali Gökmen Çiçek ile Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da şiir okudu.

Bölge sakinleri de tarihi hanı turizme kazandıran Büyükkılıç ve Çiçek’e ‘Allah bin kere razı olsun’ diyerek dua ve teşekkür ettiler.

Başkan Büyükkılıç ve Vali Çiçek, beraberinde Sultan Hanı’na gelen mahalleli ve protokol ile günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.