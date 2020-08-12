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Başkan Büyükkılıç, uyarılarına Erciyes’te devam etti

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ, YAZ DÖNEMİNDE ÖZELLİKLE GURBETÇİLERİN UĞRAK YERİ OLAN ERCİYES’TE “MASKE, MESAFE, TEMİZLİK” UYARILARINDA BULUNDU. ERCİYES’TE ESNAFLARI DA DOLAŞAN BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ, HEM HAYIRLI İŞLER TEMENNİSİNDE BULUNDU HEM DE PANDEMİ SÜRECİNDE ÜZERİNDE DURULMASI GEREKEN NOKTALARI HATIRLATTI.

KAYSERİ 12.08.2020, 11:57
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Başkan Büyükkılıç, uyarılarına Erciyes’te devam etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yaz döneminde özellikle gurbetçilerin uğrak yeri olan Erciyes’te “Maske, Mesafe, Temizlik” uyarılarında bulundu. Erciyes’te esnafları da dolaşan Başkan Büyükkılıç, hem hayırlı işler temennisinde bulundu hem de pandemi sürecinde üzerinde durulması gereken noktaları hatırlattı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Maske, Mesafe ve Temizlik konusunda “Duyarlılık” çağrılarını sürdürüyor. Bu kapsamda Erciyes Tekir Yaylası’ndaki esnafları dolaşan ve tek tek uyarılarda bulunan Başkan Büyükkılıç, Erciyes’e gelen ve büyük çoğunluğunu gurbetçilerin oluşturduğu vatandaşlarla da sohbet etti. Esnaflara hayırlı işler temennisinde de bulunan Büyükkılıç, Erciyes’in Kayseri’nin gururu olduğunu da belirterek, şöyle konuştu:

“Alışveriş imkânlarıyla, yöresel ürünlerimizle, insanlar adeta buraya akın ediyor. Biz de bu anlayış içerisinde çok değerli hemşehrilerimizin hem gönlünde yer etmek, hem onları nezaket kuralları içerisinde Maske, Mesafe ve Temizlik kuralları bağlamında bu üçlemi hatırlatmak amacıyla şu anda Erciyes Dağı’nda çalışmalarımızı yapıyoruz. Benim gözlemlediğim kadarıyla hemşehrilerimiz bu kurallara uyuyor. Çocuklarımızın dahil bu kurallar içerisinde yer aldığını görmekten keyif alıyoruz. Bu kurallara uymak suretiyle hem kendimizi hem de çevremizdekileri korumuş oluyoruz. Her şeyden önce bu sürecin biteceğini, yeni normal bağlamında gerekli fedakârlıkları yaparak kendimiz açısından da, karşımızdakiler açısında da çalışmalarımızı sürdürmeliyiz.”

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