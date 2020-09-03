Başkan Büyükkılıç üretime ve üreticiye hep destek veriyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, üretime ve üreticiye verdiği desteği sahada da gösteriyor. Sarımsaklı Ovası’nda şemşamer tarlalarında ürünün bereketini yerinde gören, muhtar ve çiftçilerle sohbet eden Başkan Büyükkılıç, Kayseri’de neden “Şemşamer” dendiğini de paylaştı.

Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi’nin Ziraat Odaları kanalıyla alet ve ekipman desteği verdiği Sarımsaklı Ovası’ndaki şemşamer tarlalarında incelemelerde bulundu.

Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin’in ve diğer ilgililerin eşlik ettiği Başkan Büyükkılıç, “Büyükşehir Belediyesi olarak tarım konusunda her türlü desteği veriyoruz. Üreticimizin daha nitelikli, daha verimli, daha çok kendi kendine yetecek konum ve durumda üretimler yapmasını sağlamak amacıyla gayret gösteriyoruz” dedi.

Başkan Büyükkılıç, muhtar ve çiftçilerle yaptığı sohbette, Kayseri’de ürün çeşitliliğine önem verdiklerini ve üreticiye destek olma yönünde azami gayret gösterdiklerini anlatarak, şöyle devam etti:

“Şu anda Kayserimizin en önemli ve verimli yerlerinden Sarımsaklı Ovası bölgesindeyiz. Türkiye’de çekirdek üretiminde Kayseri olarak ilk sıradayız. Kayseri’de kabak çekirdeği, yüzde kırklar civarında Türkiye’de yine 1’nci sırada ve geçen sene itibariyle 24 bin ton. Bu sene geçen seneye bakarak bir miktar para edince ölçeksiz ekmeler, dikmeler olduğundan dolayı, hasılatın daha fazla olacağını kanaatindeyim. Buna bağlı olarak da esnafımız fiyatlarını bir miktar aşağı çekme konusunda eğilim gösteriyor. Bu yaklaşım doğru değil. Hakikaten çekirdeğin üretimde birinci sırada olduğu bu güzel bölgemizin hayallerinin yok etmeye fırsat vermemeleri lazım. İlgili firmalarımızın bu konuda gerekli çalışmaları yapmak suretiyle üreticilerimizi memnun edecek fiyatlarla, alışverişlerini yapmaları lazım.. Sarımsaklı Ovamız’da böyle bir ürünün Türkiye’de birinci sırada yetiştirilmesinden dolayı üreticilerimize teşekkür ediyorum. Tarım İl Müdürlüğümüz de bu alanda gerekli destekleri veriyor. Büyükşehir Belediyesi olarak bizlerde bu konularda her türlü desteği veriyoruz. İnşallah tarım da ilçe belediyelerimiz, Büyükşehir Belediyemiz, Tarım İl Müdürlüğümüz ile ele ele olacağız. Üreticimizin daha nitelikli, daha verimli, daha kendi kendine yetecek konum ve durumda üretimler yapmasını sağlamak amacıyla gayret göstereceğiz. Cenabı Allah helalinden bol rızık versin” dedi.

NEDEN ŞEMŞAMER?

Başkan Büyükkılıç, Türkiye genelinde genellikle “Ay çekirdeği” olarak bilinen ve yörelere göre değişik şekilde adlandırılan çekirdeğe Kayseri’de neden “Şemşamer” denildiğini de anlatarak, “Arapça’da şems güneş, kamer ise ay anlamına geliyor. Bizim yöremizde de bu iki kelime birleştirilmiş ve güneşe yüzünü dönen bu güzelliğe ‘Şemşamer’ denmiş.” ifadelerini kullandı.

Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin ise, “Başkanım öncelikle teşekkür ediyorum sahada bizlerle olduğunuz için. Kayseri birçok üründe olduğu gibi çekirdekte Kayseri’deki ilk sıradaki konumunu korumaya devam ediyor. Bundan sonrada buna devam ettireceğine eminiz” diye konuştu.