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Başkan Büyükkılıç: "Üretenin hizmetkarıyız"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Şeker Fabrikası’nın düzenlediği yeni sezon pancar tohumu ekimi etkinliğine katıldı. Etkinlikte konuşan Başkan Büyükkılıç, “Biz üretenin hizmetkârıyız, sırtımızda taşırız. Üzerimize düşen ne varsa onu yapma yönünde gayret gösteririz” dedi.

KAYSERİ 23.04.2022, 12:56
Başkan Büyükkılıç: "Üretenin hizmetkarıyız"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Şeker Fabrikası’nın düzenlediği yeni sezon pancar tohumu ekimi etkinliğine katıldı. Etkinlikte konuşan Başkan Büyükkılıç, “Biz üretenin hizmetkârıyız, sırtımızda taşırız. Üzerimize düşen ne varsa onu yapma yönünde gayret gösteririz” dedi.

Kayseri Şeker Fabrikası ve Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi tarafından Bünyan ilçesinde, yeni sezon pancar ekim etkinliği düzenledi. Yeni sezon pancar ekimi çerçevesinde pancar tohumlarının toprakla buluşturulduğu etkinliğe Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ve Bünyanlı şeker pancarı üreticisi çiftçiler katıldı. Etkinlikte konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri’nin bir endüstri ve ticaret merkezi olmasının yanında tarımın ve hayvancılığında merkezi olma yönünde gayret gösterdiğini ve iyi bir noktada olduklarını belirtti.

“KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇİFTÇİNİN YANINDA”

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin çiftçinin yanında olduğunu vurgulayan Başkan Büyükkılıç, şöyle konuştu:

“Anadolu insanı olarak devletine, vatanına, milletine, bayrağına bağlı üreten çiftçilerimizle birlikte olmak, onların bu sevincini paylaşmak, berekete vesile olması için dua etmek bizim olmazsa olmazımız. Allah’ın izniyle birlik, beraberlik ve dayanışma anlayışı içerisinde, gerek üreticimizle gerekse fabrikamızla gerekse yöneticiler olarak bizlerle el ele, gönül gönüle vermek suretiyle üreten olacağız, istihdama vesile olacağız, katma değer sağlayacağız, ihracat yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın tavsiyeleri doğrultusunda olduğu gibi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi çiftçinin yanında, bugüne kadar 100 milyon harcadık, bu sene 60 milyon tarım ve hayvancılığa ayırdık. Bize yakınmak değil yekinmek, kalkınmak ve ayakta durmak için ne gerekiyorsa onu yapmak yakışır. Üretenin biz hizmetkârıyız, sırtımızda taşırız. Üzerimize düşen ne varsa onu yapma yönünde gayret gösteririz. Biz bir olacağız, beraber olacağız, üreteceğiz, hep beraber Bünyan, hep beraber Kayseri, hep beraber Allah’ın izniyle Türkiye olacağız.”

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ise yeni kampanya sezonunun başlangıcında diğer ilçelerde, diğer köylerde olduğu gibi Bünyan’da da pancar tohumlarını toprakla buluşturmak için toplandıklarını ifade etti. Bünyan’ın Kayseri Şeker’in iyi bir üreticisi konumunda olduğuna değinen Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun da, “Hamdolsun bizim ilçemiz de Kayseri Şeker’in iyi bir üreticisi konumunda, çiftçi kardeşlerimizi de kutluyorum. Bu yeni sezonun hayırlı olmasını, bereketli olmasını ümit ediyorum. Ülkemize, şehrimize hayırlı olsun diyorum” dedi.

“CEPHEDE ASKERİMİZİN BEKLEDİĞİ GİBİ TARLALARIMIZDA BEKLEYECEĞİZ”

Kemal Elönü isimli çiftçi ise vatanı savunmak için asker cephede nasıl nöbet tutuyorsa, çiftçiler olarak da kendilerinin sonuna kadar arazide nöbet tutacaklarını söyleyerek, “Cephede askerimizin beklediği gibi tarlalarımızda bekleyecek ve bu güzel ülke için üretmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun ve Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay çiftçilerle birlikte tohum ekim makinesine pancar tohumlarını doldurdu ve yeni sezon pancar tohumları toprakla buluştu.

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