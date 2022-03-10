Başkan Büyükkılıç: “Üniversite öğrencilerimiz Kariyer Merkezi ile mutlaka tanışsın”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Üniversitesi’nde Kayseri Kariyer Merkezi tanıtım etkinliğinde üniversite öğrencileri ile bir araya geldi. Büyükkılıç, “Biz sizlere fırsat oluşturmaya, iş arayanla işverenin buluşmasını sağlamaya, istihdama, katma değere, üretime katkı sağlamaya gayret eden yaklaşım sergiliyoruz. Kariyer merkezimiz ile mutlaka tanışın” dedi. Büyükkılıç ayrıca, öğrencilere Kayseri Üniversitesi İncesu Kampüsü’ne spor sahası sözü de verdi.

Kayseri Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen Kayseri Üniversitesi öğrencileri ile Buluşma Paneli ve Kayseri Kariyer Merkezi Web Sitesi’nin tanıtım programına Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk ve akademisyenler ile öğrenciler katıldı.

Üniversite öğrencilerine “iyi ki varsınız” diye seslenen Başkan Büyükkılıç, “Bizlerin geleceği ve gururumuz olan siz gençlere layık olma yolunda özen göstererek bu şehri daha yaşanılabilir daha sahiplenme duygusuyla bezenir bir konuma ulaştırmak için gayret gösteriyoruz” dedi. Büyükkılıç, Türkiye’de 30 büyükşehir içerisinde en çok yatırıma pay ayıran Kayseri’nin birinci şehir seçildiğini hatırlatarak, icraatı çok önemseyen, insanların gereksinimlerini hayata geçirmek için çırpınan anlayış ve sahiplenme duygusuyla çalışmaları yaptıklarını ifade etti. 5 üniversitesi ile üniversiteler şehri Kayseri adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden genç dostu belediye ödülü aldıklarını belirten Başkan Büyükkılıç, öğrencilere önemli nasihat ve tavsiyelerde bulundu.

Büyükkılıç, işveren ile iş arayanı buluşturacak Kayseri Kariyer Merkezi hakkında bilgiler vererek, şunları söyledi:

“Kayseri Büyükşehir Belediyemiz kariyer ile ilgili bir çalışma yapıyor. Bu çalışmalarda, işin bilimsel yönünü de şehrimizin ismini taşıyan Kayseri Üniversitesi gibi değerimizden alıyor. Bunu yaparken sizlere bilinçli bir iş ya da kariyer alanında yaklaşımda bulunmanızı öneriyor. İş arayan diye nitelendirilen, çalışmak isteyen, emeğini, bilgisini değerlendirmek isteyen canlarımız geldiğinde, ‘ne yaparsınız?’ diye sorduğumuzda, kariyerinde yazılanları unutuyor, ‘her iş yaparım’ diyor. Her iş yapan, hiçbir iş yapamaz, işini yapacaksın. Kariyerinde yazan mesleğin ne ise onu iyi geliştireceksin. Bugün o işe girerseniz, yarın mutlu olmazsınız. O nedenle bu çalışmamızda paydaşlarımızla iş birliği haline dönüşmüş şekli elbette şimdi çok daha önemli ve anlamlıdır. Biz sizlere fırsat oluşturmaya, iş arayanla işverenin buluşmasını sağlamaya, istihdama, katma değere, üretime katkı sağlamaya gayret eden yaklaşım sergiliyoruz. Kariyer merkezimiz ile mutlaka tanışın. Daha verimli çalışma yapmak için gece gündüz demeden mücadele ediyoruz.”

16 ilçe ile dayanışma içerisinde çalıştıklarını ifade eden Başkan Büyükkılıç, Kapuzbaşı Şelalesi’nden Koramaz Vadisi’ne, İncesu’daki mozaik kazı çalışmalarından 7,5 milyon yıl önce yaşamış olan fosil kazılarına kadar tarihi ve doğa güzelliklerinden bahsederek, Kayseri’yi hak ettiği şekilde tanıtmaya devam edeceklerini vurguladı.

Başkan Büyükkılıç, üniversite öğrencilerinin öğrenci ve kira belgelerini teslim etmek koşuluyla su faturalarının yüzde 50’sini Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin ödediğini hatırlattı.

Keyifli ve samimi bir ortamda gerçekleşen söyleşide Başkan Büyükkılıç, öğrencilerin sorularını da tek tek cevaplarken, öğrencilerin talebi üzerine Kayseri Üniversitesi İncesu Kampüsü’ne spor sahası sözü verdi. Büyükkılıç’ın konuşması, öğrenciler tarafından alkışlandı.

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ise, Kariyer Buluşmaları etkinliğinde yaptığı konuşmada Kayseri Kariyer Merkezi projesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Projenin ana sahibinin Kayseri Büyükşehir Belediyesi olduğunu belirten Rektör Karamustafa, “Biz bu projenin Kayseri Üniversitesi olarak, Kariyer Merkezimiz marifetiyle danışmanlık sürecini yönetmekteyiz. Web sayfamız tamamlandı. Web sayfasına, sevgili öğrencilerim lütfen bilgilerinizi girin. O platform sizi iş dünyasıyla buluşturarak, kendi yeteneklerinize, kabiliyetlerinize uygun meslekler edinebileceksiniz. İş dünyasıyla buluşabileceksiniz. Bu başkanımın sözüdür; Kayseri’deki bu uyum kültürü, birlikte iş yapma kültürü, beraber olma ve ‘Bir elin nesi var, iki elin sesi var’ anlayışıyla projeleri yürütme kültürüyle Büyükşehir belediyemizin himayelerinde, üniversitemizin destekleriyle inşallah Kayseri Kariyer Merkezi daha da ileriye giderek, daha da iyi hizmetlerle gençlerimize, iş dünyamıza, iş arayanlara hizmet verecek” şeklinde konuştu.

Üniversiteli öğrencilere ‘Zenginlikler Şehri Kayseri’ tanıtım filmi ve Büyükşehir Belediyesi faaliyetlerinin yer aldığı video da izletildi. Program sonunda Rektör Karamustafa, Başkan Büyükkılıç’a plaket takdim etti.