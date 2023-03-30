Başkan Büyükkılıç, ulu çınarlarla iftar sofrasında buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ile birlikte Hacı Rukiye Gazioğlu Huzurevi sakinleri olan ulu çınarlar ile iftar sofrasında buluştu. Yaşlı vatandaşlarla aynı sofrada buluşmanın mutluluğunu ve huzurunu yaşadıklarını belirten Başkan Büyükkılıç, “İyi ki varsınız. Bizlerin dua kaynağısınız” dedi.

Ramazan ayı boyunca da vatandaşlarla kucaklaşmaya devam eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bu çerçevede Hacı Rukiye Gazi Oğlu Huzurevi’nde yaşlı vatandaşlarla iftar yaptı. Eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç’ın da eşlik ettiği iftar buluşmasında Başkan Büyükkılıç, huzurevi sakinlerinin rahmet ve bereketinin yaşandığı Ramazan-ı Şerif aylarını tebrik etti. Dua kaynağı olarak gördüğü, Hacı Rukiye Gazioğlu Huzurevi sakinleri ile aynı sofrada buluşmanın mutluluğunu ve huzurunu yaşadıklarını ifade eden Büyükkılıç, tek tek masaları gezerek, ulu çınarlar ile sohbet etti. İftar programında Huzurevi sakinlerine hitap eden Başkan Büyükkılıç, tutulan oruçların kabul olunması duasında bulunarak, “Cenab-ı Allah tuttuğumuz oruçları rızasına uygun şekilde kabul eylesin. Bizlerin dua kaynağı olan değerli büyüklerimizle huzurevimizde huzur bulmak üzere gelip, onlarla iftar yaptık. Mevla’mıza şükrediyoruz. Bizleri bir Ramazan’ına daha eriştirdi, şükrediyoruz. Aramızda deprem bölgesinden gelen kardeşlerimiz var, onlara da hoş geldiniz diyor, geçmiş olsun diyoruz. Deprem bölgesinde vefat eden kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. İnşallah Mevla’mız bizleri Kadir Gecelerine ve Ramazan Bayramlarına da huzur içerisinde eriştirsin diye dua ediyoruz” diye konuştu.

“İYİ Kİ VARSINIZ”

Huzur Evi’nin ulu çınarlarına ‘sizler iyi ki varsınız’ diyen Büyükkılıç, “Bizlerin dua kaynağısınız. Bizler de Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin ekipleri olarak sizlerin hizmetkârı olarak buradaki her kardeşimizin yaptığı hizmetlerle sizlere layık olmaya çalışıyoruz. Mevla’m huzurumuzu bozmasın, birliğimizi beraberliğimizi bozmasın. Ay yıldızlı Türk bayrağımızın altında inşallah hep beraber yaşamayı da nasip eylesin diye dua ve temennide bulunuyor, tekrar her birinizin ellerinden ayrı ayrı öpüyor, inşallah daha nice Ramazanlara erişmenizi temenni ediyoruz” şeklinde konuştu.

Yaşlı vatandaşlar da Başkan Büyükkılıç ve eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç’a kendilerini yalnız bırakmadıkları için dua ve teşekkür ederken, iftar programında Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk de hazır bulundu.

TERAVİH SONRASI TATLILAR BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ’TAN

Öte yandan Başkan Büyükkılıç, Erciyesevler Camii’nde teravih namazı ile vatandaşlarla bir araya geldi. Büyükkılıç, “Bizleri mübarek Ramazan ayına ulaştıran, teravih namazlarında buluşturan Rabbimize hamdolsun. Erciyesevler Camii’nde kıldığımız teravih namazının ardından hemşehrilerimiz ile hasbihal ederek, Ramazan-ı Şeriflerini tebrik ettik” dedi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından namaz sonrasında vatandaşlara tatlı ve su ikram edildi.