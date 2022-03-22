Başkan Büyükkılıç ulu çınarlarla buluştu, coşkularına ortak oldu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Yaşlılara Saygı Haftası etkinlikleri kapsamında Mustafa Kumlu Uluçınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi’nde ulu çınarlar ile bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, ulu çınarların müzik korosunun mini konserini keyifle dinleyip, yaşlılarla birlikte türkü söyledi.

Mustafa Kumlu Uluçınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi’ndeki yaşlı vatandaşların oluşturduğu Ulu Çınarlar Korosu, 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası dolayısıyla etkinlik düzenledi. Ulu çınarlar, Türk Halk Müziği Sanatçısı Namık Kemal Bilgin ile birlikte birbirinden güzel türküleri seslendirdi. Etkinliğe katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ulu çınarların müzik korosunun mini konserini keyifle dinlerken, türkülere de eşlik etti. Yaşlılara karanfil dağıtan Büyükkılıç, bu özel haftalarını kutlayarak, ulu çınarlara hayırlı, sağlıklı ömürler diledi. Burada açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, “Değerli büyüklerimizle bir olmak, birlikte olmak, bir farkındalık oluşturmak amacıyla ulu çınarlarımızın hem haftasını paylaşalım, hem sevincini paylaşalım istedik. Varsa bir istekleri onu alalım diye buraya geldik ama kendimizi adeta keyifli bir ortamda bulduk. Bu da bizi sevindiriyor, keyiflendiriyor” dedi. Büyükkılıç, şehrin merkezinde hayırseverlerin desteği ile yapılmış olan böyle güzel bir yerde Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin büyükleri unutmadan, onlara günü birlik destek olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi;

“Sabah geliyorlar, burada keyfine göre gazetesini okuyor, televizyonunu izliyor, bulmacasını çözüyor. Doktorlarımız gerekli desteği veriyor, fizik tedavicilerimiz gerekli desteği veriyor, psikologlarımız gerekli desteği veriyor, zaten hoş bir sada bırakmak değil mi hayat? O açıdan hepsinin birer hatırası var, geçmişimiz var, evlatları var, yakınları var, torunları var. Sağ olsun Namık Kemal hocamın ekibi bu güzel koroyu bulunca fırsatı kaçırmamış, beni de bulunca iyice coştular. Keşke biraz daha vaktimiz olsa, biraz daha otursak biraz daha kalsak, sizlerle muhabbet etsek ama hayat devam ediyor.”

Hayırseverler şehri Kayseri’nin devletine yük olmayan, devletine her zaman destek olan bir şehir olduğunu belirten Büyükkılıç, “Ay yıldızlı Türk bayrağına, vatanına, milletine sahip çıkan bir şehir. Cumhurbaşkanına dua eden bir şehir. Öyle bir anlayış içerisinde ben sizlerin ellerinizden öpüyor, dualarınızı bekliyor, iyi ki varsınız, bizim dua kaynağımızsınız şehrimizin diyor saygılar sunuyorum” diyerek ulu çınarların istekleri olup olmadığını sordu. Bunun üzerine ulu çınarlardan bir yaşlı, Başkan Büyükkılıç’a şiir okuyarak çiçek verdi. Büyükkılıç ise çiçeği teşekkür ederek kabul etti ve ulu çınara çiçeği tekrardan takdim etti. Başkan Büyükkılıç yaşlılara, Kayseri’nin tarihi ve kültürel değerleriyle ilgili kısa bilgiler aktararak, “Cenabı-ı Allah sizlere karşı mahcup etmesin. Başımızı dik tutmayı nasip etsin. Yere eğdirecek icraat yaptırmasın. Kayseri’miz bir başka güzel. Makarrı-ı ulema, makarr-ı evliya, yani veliler ve âlimler şehri Kayseri yaşanılır, anlatılmakla bitmez. Tarihi bir başka güzel, doğası bir başka güzel, insanı bir başka güzel, hayırseverler şehri Kayseri diyoruz. Birbirimize sahip çıkmalıyız. Dualarınızı bekliyoruz, emirlerinizi bekliyoruz. Biz sizler için ne yapabilirsek elhamdülillah kâr sayıyoruz” dedi.

Etkinlikte yaşlılar ile birlikte büyükşehir belediyesi konservatuvarı halk oyunları ekibi de sahne alırken, yaşlılar ile gençlerin türküler eşliğinde oyunları renkli görüntüler oluşturdu.