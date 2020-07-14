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Başkan Büyükkılıç Turkuaz Seramik Fabrikası’nı gezdi

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ, İNCESU ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ’NDE YER ALAN TURKUAZ SERAMİK FABRİKASINI GEZDİ. BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ, ÜRETİMLER HAKKINDA BİLGİLER DE ALDI.

KAYSERİ 14.07.2020, 16:53
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Başkan Büyükkılıç Turkuaz Seramik Fabrikası’nı gezdi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İncesu Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan Turkuaz Seramik fabrikasını gezdi. Başkan Büyükkılıç, üretimler hakkında bilgiler de aldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek ile İncesu OSB’ye gitti. Turkuaz Seramik’in İncesu Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan fabrika binasını gezen Başkan Büyükkılıç ve ilçe belediye başkanlarına Turkuaz Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Abidin Özkaya ve Turkuaz Seramik Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman Özkaya eşlik etti. İncesu Organize Sanayi’nin Kayseri’de gerçekten önemli bir yatırım merkezi olma yolunda büyümeye, gelişmeye devam ettiğini ifade Başkan Büyükkılıç, şöyle konuştu: “ Kayseri’nin şirin ilçelerinden olan İncesu’dayız. Organize Sanayi olarak Kayserimize gerçekten önemli bir yatırım merkezi olma bağlamında büyümeye, gelişmeye devam ettiğini görmekten memnuniyet duyuyoruz. Ama bütün bunlar arasında ülkemizin ve Kayserimizin gururu olan Turkuaz Seramik Fabrikamızı incelemekten, onun ürünlerini görmekten, burada aldığımız bilgiler doğrultusunda gerek ülke içinde, gerekse ülke dışında müracaat açısından önemli bir yatırım merkezi olduğunu kendilerinden dinledik. İlçe belediye başkanlarımızla buradayız. Belediye başkanları olarak sanayicilerimizin yanında yer almak, onları dinlemek, onları yüreklendirmek, varsa belediyeler olarak çözmemiz gereken sorunları, takip etmemiz gereken problemleri ve onlara da her türlü desteği vermek bizim asli görevimiz olarak görüyoruz. O açıdan birliğin, beraberliğin ve dayanışmanın Allah’a şükürler olsun bereket olduğunu görüyoruz. Kayseri’nin endüstri ve ticaretin merkezi olduğunu bir kez daha gözlemlemiş oluyoruz.”

Kayseri’nin gururu olarak nitelendirilen, farklı yatırımcıların olduğu İncesu OSB’nin Kayseri’ye yaklaşık 25-30 km mesafe içerisinde ulaşım sorunu olmayan, şirin bir ilçede olduğunu ve merkezdeki her türlü imkanları bünyesinde barındırdığını söyleyen Başkan Büyükkılıç, “ İncesu, demiryolu ulaşımı ve kara yolu ulaşımı açısından hiçbir sıkıntı oluşturmayan bir ilçemiz. Buradaki huzur ortamı olarak da nitelendireceğimiz boyutuyla yatırımlar açısından cazibe merkezi olan bir bölge. Fiyatları da çok uygun. Her türlü altyapısı olan bir yer. Buyurun diyoruz. Mersin Limanı’na ve İskenderun Limanı’na yakın, hava yoluyla da yarım saatlik mesafede Kayseri’ye yakın. Bütün güzelliklere bağrında barındıran böyle bir organize sanayideyiz. Kayseri’de Organize Sanayi, Mimarsinan Organize Sanayi Bölgelerimiz hizmet veriyor. Ama gelişmekte olan ve stratejik yatırımlara ev sahipliği yapan İncesu Organizemiz de var. Bunu da göğsümüzü gere gere söylüyoruz. Emeğe geçenlere teşekkür ediyoruz. Cenabı Allah sağlıklı ömürler versin. Yatırımcı dostlarımız sayesinde göğsümüzü gere gere burada anlatıyoruz” dedi.

Kayseri’de iş sorunu olmadığını söyleyen Başkan Büyükkılıç, “ Şu an bu fabrikanın 50 kişiye ihtiyacı var bunu da buradan söyleyelim” diye konuştu.

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