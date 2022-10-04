Başkan Büyükkılıç: “Türkiye’nin en yeşil Millet Bahçesi’ni oluşturuyoruz”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 1 milyon 260 bin metrekare büyüklüğündeki Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nin 1 milyon metrekaresinin tamamen yeşil alan olacağını belirterek, ağaç dikme ve peyzaj çalışmalarının hummalı bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Başkan Büyükkılıç, yüzde 70’i aşkın tamamlanma oranı ile inşaat çalışmaları tüm hızıyla sürdürülen Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Büyükkılıç, 1 milyon 260 bin metrekare büyüklüğündeki alanda 1 milyon metrekarenin tamamen yeşil alan ve peyzaj ile sosyal donatılarla dolu olacak şekilde Büyükşehir Belediyesi ekiplerince projelendirilen ve bu doğrultuda çalışmaları sürdürülen projenin önümüzdeki ilkbahar mevsiminde tamamlanmasının planlandığını ifade etti.

Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde değişik spor etkinliklerine fırsat verecek çalışmalarımız hızla devam ediyor. İnşallah önümüzdeki Mayıs ayı itibariyle burada tüm çalışmalara hem fırsat verilecek hem de Millet Bahçemiz hayata geçmiş olacak. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Projeye desteklerinden dolayı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Toplu Konut İdaresi Başkanı Ömer Bulut’a teşekkür eden Başkan Büyükkılıç, yeşiliyle, bisiklet ve yürüyüş yollarıyla, etkinlik ortamlarıyla, yeme-içme mekânlarıyla, müzeleriyle, kütüphanesiyle fonksiyonları say say bitmeyecek bir projeyi şehre kazandıracaklarını ifade etti.

Büyükkılıç, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nin önemli bir merkez olacağını belirterek, “Burada yeme içme mekânlarının yanında değişik etkinliklerin olacağı müzelerimiz, kütüphanemiz, yürüyüş ve bisiklet yollarımız gibi, aynı zamanda kapalı yüzme havuzlarımız ile orası önemli bir merkez haline dönmüş olacak” diye konuştu.

Şehre değer katacak vizyon projelerden birisi olan ve 1 milyon metrekaresi yeşil alan olacak Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde ağaç dikimlerinin devam ettiğini, alanda mevcut 6 bin ağacın yanı sıra 22 bin ağacın daha millet bahçesinde yer alacağını ifade etti.

6 adet kuyu binası, 96 adet engelli, 28 adet otobüs otoparkı olmak üzere toplam 3 bin 394 adet otopark alanının yer alacağı projede, bisiklet ve koşu, yürüyüş yollar, piknik alanı, servis yolları, 2 ayrı etkinlik çayırı, çocuk oyun alanları, spor sahası alanları ve süs havuzları da yer alacak.

Ayrıca projede, köpek eğitim alanı, geleneksel takvim, konser gibi etkinliklere hizmet edecek sahne kurulum alanı ve amfi, özel tasarlanmış çiçek bahçeleri, yapay tepelikler, kaykay pisti, pilates ve yoga sahaları, güneş saati, spor alanlarının etrafında her biri 123 kişilik 14 adet tribün ve model araç-drone pisti bulunacak.