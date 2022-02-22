Başkan Büyükkılıç: "Trompet modeli katlı kavşak projemizde çalışmalar sürüyor"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ulaşım alanındaki yatırımlarından Fatih Sultan Mehmet Bulvarı-15 Temmuz Bulvarı Katlı Kavşağı projesinde çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirterek, trompet modeli projenin tamamlandığında önemli bir bölgenin daha ulaşım güvenliği ile konforunun artırılmış olacağını söyledi.

Kent merkezi ve kırsalda yollardan toplu ulaşım sistemine ve Kayseri genelinde ulaşım ağının geliştirilmesine özel önem veren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla başlatılan ve Organize Sanayi Bölgesi’ne ulaşımda önemli bir güzergâh olan Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nı 15 Temmuz Bulvarı’na bağlayacak projede hummalı çalışmalar sürüyor. Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerimizin yürüttüğü trompet kavşak modeliyle hizmete girecek projede yol, kavşak düzenleme ve deplase çalışmaları ilerliyor. Çalışma kapsamında ana kavşak noktasında istinat duvarları yükseltildi ve diğer taraftan dolgu işlemleri sürdürülüyor” diye konuştu. Büyükkılıç, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda devam eden çalışmalar nedeniyle, Organize Sanayi Bölgesi’nden şehir merkezine gidiş yönünde, çalışma yapılan bölgede trafik tek şerit halinde ilerlediğini ifade etti. Başkan Büyükkılıç, “Amacımız kalıcı, sağlıklı, şehrimizin omurgasını koruyan ve en güzel şekilde konforu sağlayan ulaşım ağını oluşturmak” dedi.

Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde devam eden çalışmalar sone erdiğinde, organize sanayiye ulaşımda önemli bir güzergâh olan bulvar, 15 Temmuz Bulvarı’na bağlanmış olacak. Bu bağlantıyla da Organize Sanayi Bölgesi’nden Hacılar, Hisarcık yolu ve Talas’a kadar uzun bir yol ağı birbirine bağlanarak Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde yaşanan trafik yoğunluğunun önüne geçilecek, ulaşım güvenliği ve konforu artırılmış olacak.