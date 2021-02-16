Başkan Büyükkılıç, trompet kavşak modelini yerinde inceledi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ulaşım yatırımları kapsamında 15 Temmuz Bulvarı ile Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nın kesiştiği kavşağa yapılması planlanan trompet kavşak modelini yerinde inceledi.

Şehrin iki önemli bulvarı olan Melikgazi ilçesi Altınoluk Mahallesi’nde 15 Temmuz Bulvarı ile Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nın kesiştiği kavşağa, trompet kavşak yapılacak. Bu kapsamda yapılması planlanan trompet kavşak modelini yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ulaşım yatırımlarına hız kesmeden devam ettiklerini belirterek, “Büyükşehir Belediyesi olarak kar, kış dinlemiyoruz. Vatandaşlarımızı daha rahat ulaşım imkânlarına kavuşturmak için gayret gösteriyoruz. Bu amaçla Fatih Sultan Mehmet Bulvarı ve 15 Temmuz Bulvarı’nın kesiştiği noktada yapılacak trompet kavşakta incelemelerde bulunduk” dedi.

Şehrin dört bir yanını birbirinden geniş ve modern yollarla birbirine bağladıklarını vurgulayan Başkan Büyükkılıç, vatandaşlara keyifle yaşayacakları bir Kayseri imar etmek için gece gündüz, kar kış demeden çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.