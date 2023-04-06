Başkan Büyükkılıç, trafik kazasında yaralanan vatandaşları ziyaret etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, deprem bölgesi Malatya’dan İstanbul’a giden belediye personellerini taşıyan otobüsün Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde devrilmesi sonucu hayatını kaybedenlere rahmet diledi. Başkan Büyükkılıç, yaralıları da tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret ederek, sağlık durumları ile yakından ilgilendi.

Bağcılar Belediyesi personellerini taşıyan otobüs, deprem bölgesi Malatya’dan İstanbul’a dönüş yolunda Pınarbaşı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaparken, otobüste bulunan yaralılar, Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından kurtarılarak, sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

Kazanın olduğu andan itibaren ekiplerden anlık bilgi alan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yaralanan vatandaşları da hastanede ziyaret etti. Yaralılara geçmiş olsun dileklerini ileten Büyükkılıç, yaralı vatandaşların durumları hakkında bilgi aldı.

Başkan Büyükkılıç vefat edenler için baş sağlığı, yaralılar için acil şifalar temennisinde bulunarak, “Deprem bölgesi Malatya’dan dönüş yapan Bağcılar Belediyesi’ne ait otobüsün Pınarbaşı’nda geçirdiği kaza sonucu Kayseri’deki Fakülte, Devlet, Şehir ve özel hastanemizde yatan yaralıları ziyaret ederek durumları hakkında bilgiler aldık. Yaralılarımıza acil şifalar, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza da Allah’tan rahmet diliyorum” diye konuştu.