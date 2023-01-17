Başkan Büyükkılıç "TOMTAŞ" için üzerine düşeni yaptı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye’nin ilk uçak fabrikası olarak 1925’te kurulan ancak daha sonra kapanan TOMTAŞ’ın yeniden hayata geçirilmesi için Büyükşehir Meclisi’nce alınan kararın hayırlı olmasını diledi.

22 Aralık 2022 tarihinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle ASFAT, TUSAŞ, TOMTAŞ Yatırım ve Erciyes Teknopark ortaklığı ile kurulacak TOMTAŞ Havacılık ve Teknoloji A.Ş’nin Ortak Girişim Sözleşmesi, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın da katıldığı törenle imzalanmıştı.

BAKAN AKAR, BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ İLE ANLAŞMIŞTI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, imza töreninde yaptığı konuşmada, “Sayın belediye başkanımızla anlaştık. Ayın 15’ine kadar, sayın belediye başkanımız 15 Ocak’a kadar araziyi bize getiriyor” demişti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2023 Yılı Ocak Ayı Meclis Toplantısı’nın ikinci birleşiminde konu ile ilgili önemli bir karara imza atıldı. Erciyes Teknopark A.Ş.’nin, Kocasinan İlçesi, Fevzioğlu Mahallesi’nde imar planı değişikliği ile birlikte ilave imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu, meclis üyelerince kabul edildi.

“SAYIN BAKANIMIZA ARZ EDECEĞİZ”

Yarım kalan hikâye yeniden yazıldığını ifade eden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Kayseri’mizin ‘yiğit düştüğü yerden kalkar’ misali yeniden aynı fonksiyonu yüklemesi için kamu, kurum ve kuruluşlarımızla harekete geçtik. Bu işin ana merkezi olarak nitelendireceğimiz, 1926’lı yıllardan bugüne gelen yaklaşık 100 yıl öncesine dayanan süreci yeniden canlandıracak çalışmaya imza atılmış oluyor. Havaalanı bölgesinde yapılacak çalışmalar ile ilgili meclisimizden aldığımız karar ile oradaki arazi tahsisi konusunda gerekli girişimlerde bulunmak üzere planlama sürecini Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize düşeni yaptık, bir hafta içerisinde meclisimizden geçirdik. Diğer çalışmalar ile ilgili süreci devam ettireceğiz, Sayın Bakanımıza arz edeceğiz” diye konuştu.

“ŞEHRİMİZE VE ÜLKEMİZE HAYIRLI UĞURLU OLSUN”

TOMTAŞ için Ortak Girişim Sözleşmesi’nin geçtiğimiz günlerde imzalarının atıldığını hatırlatan Başkan Büyükkılıç, “KAYSERİ Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle ASFAT, TUSAŞ, TOMTAŞ Yatırım ve Erciyes Teknopark ortaklığı ile kurulacak TOMTAŞ Havacılık ve Teknoloji A.Ş. için Bakanımız Sayın Hulusi Akar’a verdiğimiz sözü tuttuk. Şehrimize ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Büyükkılıç, TOMTAŞ’ın aynı isimle, kendi şehrinde yeniden hayata geçirildiğini vurgulayarak, “TOMTAŞ, güvenli liman olan stratejik şehrimizi yine aynı fonksiyonu kazanacak şekle getiren bu çalışmadan dolayı emeği geçenlerin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç, ayrıca bilimsel ve akademik alanda geçmişe ışık tutacak Kayseri Uçak Fabrikası kitabının da ülkenin ve Kayseri’nin havacılık tarihine ışık tutacağını, kültür ve bilim dünyasına kazandırılmasından dolayı duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.