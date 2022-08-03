Başkan Büyükkılıç, TMO Kayseri Başmüdürlüğü’nü ziyaret etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Kayseri Başmüdürü Abdulnaim Gülseroğlu’nu ziyaret etti. TMO’nun paketleme ve satış yerlerini gezen Büyükkılıç, vatandaşlara sundukları hizmetlerden dolayı TMO Kayseri Şube Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür etti.

Tarım ve hayvancılık alanında imza attığı projelerle takdir toplayan Başkan Büyükkılıç, Toprak Mahsulleri Ofisi Kayseri Başmüdürü Abdulnaim Gülseroğlu’nu ziyaret ederek ofisin paketleme ve satış tesislerini gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy’un da eşlik ettiği ziyarette, Toprak Mahsulleri Ofisi Kayseri Başmüdürü Abdulnaim Gülseroğlu, tesisler ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Büyükkılıç ayrıca TMO tarafından direkt üreticiden alınarak üretilen ve TMO satış noktalarında satışa sunulan ürünleri inceledi.

Başkan Büyükkılıç, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin ülke genelinde yürüttüğü faaliyetlerin üretici için önemli olduğunu belirterek, “Toprak Mahsulleri Ofisi’mizi üreticimizin, çiftçimizin yanında yer alan çalışmalarından dolayı kutluyoruz. Kayseri’mizde de güzel bir tesis ve satış noktası ile hizmet veriyorlar. Ofis Başmüdürümüz ile çalışanlara başarılar ve kolaylıklar diliyoruz” dedi.

“BAŞIMIZIN TACI ÜRETİCİLERİMİZİ DESTEKLEMEYE VAR GÜCÜMÜZLE DEVAM EDECEĞİZ”

Tarımsal üretimin ne denli önemli olduğunun son süreçte daha iyi anlaşıldığına dikkat çeken Büyükkılıç, “Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak Türkiye’ye örnek olacak tarım ve hayvancılık desteklerine imza attık. Tarım ve hayvancılık alanında yapılan üretim tüm insanlık adına en önemli ihtiyaç. Bu doğrultuda üreticilerimizin desteklenmesi de oldukça önemli ve bizler de bunun farkında olarak çeşitli tahıl ürünleri, yem bitkileri tohumu dağıtımı ile hayvancılık alanında küçükbaş hayvan dağıtımları gerçekleştirdik. Başımızın tacı üreticilerimizi desteklemeye var gücümüzle devam edeceğiz” diye konuştu.

Toprak Mahsulleri Ofisi Kayseri Başmüdürü Gülseroğlu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, hem ziyareti hem de şehre yaptığı hizmetlerinden dolayı Başkan Büyükkılıç’a teşekkürlerini iletti.

Başkan Büyükkılıç, TMO ziyaretinin ardından ticari işletmeleri ve esnafları da ziyaret etti. İşletme sahipleri, esnaflar ve vatandaşların ilgisiyle karşılaşan Büyükkılıç, talep ve önerileri dinleyerek, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi.