Başkan Büyükkılıç: “Tarihi türbeyi yeniden ayağa kaldırdık”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Bünyan ilçesi Samağır Mahallesi’nde yer alan ve 13’üncü yüzyılda yapıldığı tahmin edilen Abdurrahman Gazi Türbesi’ni hayırsever işbirliği ile restore ederek, yeniden ayağa kaldırdıklarını söyledi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, hayırsever ve belediye arasında iş birliği ile dayanışmanın en güzel örneklerini sergilemeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, bir hayırsever-belediye iş birliğine daha imza atarak Bünyan ilçesinde bulunan “Abdurrahman Gazi Türbesi” restorasyonunu tamamladı.

Bu çerçevede, 2022 Haziran ayında Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ile hayırsever Erkut Korkmaz, Şadi Korkmaz ve Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun arasında imzalanan protokol doğrultusunda Bünyan ilçesinde bulunan “Abdurrahman Gazi Türbesi” restorasyonu tamamlandı.

Dört bir köşesi tarihi zenginliklerle dolu şehir

Restorasyon çalışmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, “Dört bir köşesinde tarihi zenginliği bulunan Kadim şehir Kayseri’mizin Bünyan ilçesi Samağır Mahallesi’nde yer alan ve kültürel mirasımızın önemli eserlerinden biri olan Abdurrahman Gazi Türbesi’ni, şehrin tarihi ve kültürel değerlerine sahip çıkan bir anlayışla hayırsever işbirliğinde restore ederek, yeniden ayağa kaldırdık. Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak 2022 yılı içerisinde proje çalışmaları tamamlanan türbenin restorasyon yapımına ilişkin restorasyon uygulama çalışmalarına başladık ve restorasyon çalışmalarını yıl sonunda tamamladık” diye konuştu.

Büyükkılıç, türbe yapıyla ilgili de bilgiler vererek, “Türbe mimari yapısı, kütle olarak kubbeye kadar iki kademede yükselen, birinci kademede kareye yakın bir şemadan ikinci kademede sekizgene geçilen yapının üst örtüsü kubbeyle sonlanıyor. Herhangi bir kitabesi bulunmayan türbe yapının 13’üncü yüzyılda inşa edildiği tahmin ediliyor” şeklinde konuştu.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi tarafından kültürel mirasın korunması, yaşatılarak gelecek nesillere aktarılması çerçevesinde bir çok eserde restorasyon çalışmaları aralıksız sürüyor.