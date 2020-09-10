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Başkan Büyükkılıç talimat verdi 20 otobüs alınıyor

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ, ULAŞIM FİLOSUNA YENİ KATILACAK 20 ADET OTOBÜSÜN MÜJDESİNİ VEREREK, ALINACAK OTOBÜSLERİ İNCELEDİ.

KAYSERİ 10.09.2020, 11:29
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Başkan Büyükkılıç talimat verdi 20 otobüs alınıyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ulaşım filosuna yeni katılacak 20 adet otobüsün müjdesini vererek, alınacak otobüsleri inceledi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, pandemi döneminde otobüslerde uygulanacak olan kuralar gereği vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek için 20 adet otobüsü daha filosuna katıyor. Büyükşehir bünyesinde faaliyet gösteren Ulaşım A. Ş. 634 adet otobüs filosu ile vatandaşların ulaşım hizmetlerinden kaliteli bir şekilde yararlanması için gayret gösteriyor. Pandemi nedeniyle vatandaşların sağlığını korumak adına otobüslerde daha az kişiyle taşımacılık yapılabilmesi amacıyla Büyükşehir Belediyesi, filosundaki otobüslerine yenilerini ekliyor. Talimatıyla yeni alınacak araçları inceleyen Başkan Büyükkılıç, “Pandemi dönemini yaşıyoruz. Radikal kararlar alıyoruz. Amacımız vatandaşlarımızın hem konforunu sağlamak, hem de sağlık koşullarını en az problemli düzeyde götürmek. Bu anlayış içerisinde görüşmelerimizi aşağı yukarı tamamladık. Ulaşım A.Ş.’miz 20 otobüs almak suretiyle Kayseri Büyükşehir Belediyemizin filosunu güçlendirmiş olacak. İnşallah vatandaşlarımız pik saatlerde daha önceden yasal standartlara uyan fakat görüntü itibari ile, algı itibari ile vatandaşlarımızı rahatsız eden görüntülerden böylece uzaklaşmış olacağız. Biz üzerimize düşeni yapmış olacağız. Vatandaşlarımızdan bu konuda gerekli desteği ve duyarlılığı zaten bugüne kadar hep gördük. Bugünden sonra da görmeye devam edeceğimizi umuyor, şimdiden alınacak araçların hayırlı uğurlu olmasını, kazasız belasız filomuza katılmasını temenni ediyorum. İnşallah maske mesafe ve temizlik kurallarını uygulama açısından Kayserililer olarak, Kayseri’yi seven, hemşehrilerimizi seven, bu konuda hem kendisine hem de karşıdakine saygı duyan, sorumluluk anlayışı içerisinde, kul hakkı anlayışı içerisinde, bu süreci hep beraber yönetiriz. Ve sağ salim inşallah şehrimizi daha iyi noktalara taşırız. Hayırlı uğurlu olsun.” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi otobüs filosunu güçlendirmek ve gençleştirmek adına ilk etapta alınacak 20 otobüsün haricinde önümüzdeki süreçte yeni otobüs alımlarını da belirli periyotlar çerçevesinde sürdürecek.

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