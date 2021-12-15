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Başkan Büyükkılıç Talas’ta muhtarlarla buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ali Dağı’nın eteğinde, öğrenci dostu ve tarih kokan Kayseri’nin yanı başındaki Talas ilçesi ziyaretinde muhtarlarla bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, istişare toplantısında muhtarların tek tek talep ve tavsiyelerini dinledi.

KAYSERİ 15.12.2021, 10:48
Başkan Büyükkılıç Talas’ta muhtarlarla buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ali Dağı’nın eteğinde, öğrenci dostu ve tarih kokan Kayseri’nin yanı başındaki Talas ilçesi ziyaretinde muhtarlarla bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, istişare toplantısında muhtarların tek tek talep ve tavsiyelerini dinledi.

Yaptığı ilçe ziyaretleri ve muhtarlar toplantıları ile birliğin, beraberliğin ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bu kapsamda gerçekleştirdiği ilçe ziyaretine Talas ile devam etti. Talas Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, AK Parti Kayseri İl Başkan Yardımcısı Fatih Üzüm, AK Parti Talas İlçe Başkanı Hasan Nuri Kuş, MHP Talas İlçe Başkanı Mehmet Akbulut, Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman ve Bayar Özsoy, daire başkanları ile muhtarlar katıldı. Başkan Büyükkılıç, muhtarlara seslendiği konuşmasında ortak akıl ve istişareye önem verdiklerini belirterek, “Derli, toplu ve deneyimli bir belediye anlayışı ile bizleri misafir eden değerli başkanım ve kıymetli ekibine teşekkür ediyorum. Amacımız dayatma kültürü yerine, sizlerle istişare edip, ortak akıllar hareket ederek, yapılan bir çalışmanın ‘içimize sindi, ihtiyacımıza karşılık verdi, ellerinize sağlık’ dedirtmenin sevdalısıyız. Böyle olunca israf olmaz, bu anlayış içerisinde 2021’in sonuna yaklaşıyoruz. Gerek Büyükşehir Belediyesi, gerek altyapı kuruluşlarımız, gerekse 16 ilçe belediyemiz el ele gönül gönüle dayanışma içerisinde çalışmalarını sürdürüyor. Şehrimizi daha yaşanabilir, daha konforlu boyuta getirme yönünde gayret gösteriyoruz” diye konuştu. Kültür ve sanat faaliyetleri kapsamında düzenlenen 4. Kayseri Kitap Fuarı’nın yine kendi rekorunu kırdığını hatırlatan Başkan Büyükkılıç, şunları söyledi;

"10 gün süre ile bir kitap fuarı Kayseri’mizde organize edildi. Kitapla, kültürle, yazarlarımızla, yayınevlerimizle, gençlerimizin özellikle buluşmasını sağlamak amacıyla yapılan bu çalışma Allah’a şükürler olsun maksadına erişti. Pandemi koşullarındaki kısmi sınırlamaya ve hava koşullarına rağmen 815 bin rakamına ulaşmak suretiyle pandemiden önceki rakamımız olan 798 bini aşarak çok şükür iyi bir noktada sonuçlandırdı. İnşallah bundan sonraki süreçlerde daha fazlasını Cenab-ı Allah nasip eder, gençlerimiz bu kitaplarımızdan istifade eder, bu yayınevlerimizden istifade eder ve yazarlarımızla buluşur, onlarla konferans yoluyla, gerek karşılıklı sohbet yoluyla, gerekse imza yoluyla tanışma, görüşme, konuşma ve kendisinin de özgüven içerisinde geleceğe kendini ve ülkesini taşıma yönünde ortamlar oluşur.”

Başkan Büyükkılıç, muhtarların talep ve tavsiyelerini tek tek dinlediklerine işaret ederek, “Muhtarlarımızla tek tek tek ‘mutlaka söyleyecekleri vardır’ yaklaşımı içerisinde mikrofonu uzatıyor ve dinliyoruz. Tavsiyelerini alıyoruz, varsa o tavsiyeler doğrultusunda yapılması gerekeni programlıyoruz, yapabileceklerimizi ifade ediyoruz, yapamayacağımızı da vadetmiyoruz. Çünkü bir müminin vasfı konuştuğu zaman doğruyu söyler, yapamayacağı şeyi vadetmez, verdiği sözde durur. Hiçbir zaman ayrıştırmadan, ötekileştirmeden, siyasi boyutuyla kimseyi dışlamadan tüm kardeşlerimizi bağrımıza basıyor, biz 1 buçuk milyonun Kayseri’de, ilçemizde de örneğin Talas’ımızda yaklaşık 200 bin kişinin belediye başkanı olarak kendisini ifade ediyor ve bu anlayış içerisinde de çalışmalarımızı sürdürüyoruz” şeklinde konuştu. Kayseri’de belediyecilik kültürüne değinen Büyükkılıç, “Allah’a şükürler olsun, Kayseri’de bir belediyecilik kültürü oluşmuş, Haseki başkanımız başta olmak üzere bir gelenek oluşmuş, bu geleneği daha da pekiştirerek daha da geliştirerek geleceğe taşımak bizim olmazsa olmazımız. Osman Kavuncuları, elbette ki Çalıkları, öncesini ya da sonrasını hiçbir zaman unutamayız. Oluşturdukları belediyecilik kültürünü de göz ardı edemeyiz. Kimsesizin kimsesi olma anlayışı içerisinde çalışmalarımızı sürdürmeye Allah’ın izniyle devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Başkan Büyükkılıç, birliğin beraberliğin bereketini yaşadıklarını söyleyerek, “Başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve Milliyetçi Hareket Partimizin Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere, el ele gönül gönüle diyoruz. Onların birlikte güçlü yaklaşımları bizlerinde gücünü artırıyor. Bu milletin sağduyusuyla, ay yıldızlı Türk bayrağımız için, vatanımız için, milletimiz için, devletimiz için, inancımız için, insanlarımızın mutluluğu için hep beraber gece-gündüz çalışıyoruz” diye konuştu.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ise Başkan Büyükkılıç’a ve ekibine teşekkür ederek, “Büyükşehir belediye başkanımız bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadığı gibi bu sıralar ilçelerimizde bir seferberlik hali oluşturdu. Senenin son haftalarında bizimle hasbihal edip, muhtarlarımızı dinlemek üzere ilçemizi şereflendirdiler. Sayın başkanımıza, Büyükşehir Belediyemizce çok sayıda destek olunduğu için teşekkür ediyoruz” dedi. Başkan Yalçın, hem belediyenin hem de muhtarların talep ve önerilerinin yer aldığı dosyaları Başkan Büyükkılıç’a takdim etti. Toplantıda, 2021 yılında yapılan hizmetler konuşulurken, 2022’de de yapılması gereken çalışmalar konusunda tek tek dinlenen muhtarların tavsiyeleri alındı.

Toplantı sonunda Başkan Yalçın, Başkan Büyükkılıç’a organik ürünlerden oluşan bir sepet hediye etti.

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