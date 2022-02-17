Başkan Büyükkılıç: "Su tüketim bedelindeki KDV oranını yüzde 1’e düşürdük"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, tüm abonelere yönelik su tüketim bedelindeki KDV oranının yüzde 1’e indirildiğini duyurdu.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatıyla Kayseri Büyükşehir Belediyesi, su abonelerinden alınan KDV oranında yüzde 7 indirim yaparak, yüzde 8 olan KDV oranını yüzde 1’e düşürdü. Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız, liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından temel gıda ürünlerindeki fiyat artışının önüne geçmek adına yapılan KDV düzenlemesinin ardından bizler de yerel yönetimler olarak üzerimize düşeni yapıyoruz” dedi. Su tüketim bedeli üzerindeki KDV oranının yüzde 8’den yüzde 1’e indirilmesi kararının uygulanmaya başladığını vurgulayan Büyükkılıç, “Üniversite öğrencilerimiz ile hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımıza yönelik aldığımız yüzde 50 destek kararımızın ardından tüm abonelerimize yönelik su tüketim bedelindeki KDV oranını da yüzde 1’e indirdik. Hayırlı olsun” diye konuştu.

Öte yandan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın başkanlığında toplanan Büyükşehir Belediye Meclisi, hayvancılığı desteklemek amacıyla hayvancılıkla uğraşanların tahakkuk edecek su faturalarının yüzde 50’sinin ve üniversitelerin lisans, önlisans bölümlerinde örgün öğrenim gören öğrencilerin ikamet ettiği meskenlerin su bedelinin yarısının Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanmasına karar vermişti.