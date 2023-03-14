Başkan Büyükkılıç: “Söylentilere inanmayın”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, geçtiğimiz günlerde Yahyalı ilçesine bağlı Ulupınar Mahallesi’nde meydana gelen deprem sonrası ilçeye ‘geçmiş olsun’ ziyaretinde bulundu. Başkan Büyükkılıç, vatandaşların, kamuoyunun zihnini bulandıracak söylentilere, dedikodulara ve spekülasyonlara inanmamaları uyarısında bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk’ü makamında ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç’a, ziyarette Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan da eşlik etti.

Burada açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, “Ulupınar bölgesinde olan depremle ilgili çok değerli Yahyalı Belediye Başkanımızdan gerekli bilgileri almış, muhtarlarımızla görüşmüştük. İçimiz rahat etmedi, tekrar uğrayalım dedik. O vesileyle buradayız. Bir kez daha buradan paylaşıyoruz. Gerek 6 Şubat sonrası ülkemizde olan gerekse zaman zaman değişik oranlarda Kayseri’mizde olan deprem vesilesiyle geçmiş olsun diyoruz” dedi.

“Bunların hiçbirine itibar edilmemesini tavsiye ediyoruz”

Başkan Büyükkılıç, kamuoyunun zihnini bulandıracak ifadelere itibar edilmemesi uyarısında bulunarak, şunları söyledi:

“Sosyal mecralarda, ‘14 Mart günü vesilesiyle spekülasyonlar ile değişik doğa hareketleri, depremler olacak’ gibi dedikodularla kamuoyunun zihnini bulandırma yönünde açıklamalar yapıldığını duyuyoruz. Bunların hiçbirine itibar edilmemesini tavsiye ediyoruz. Hep söylediğimiz sosyal medya üzerinden değil, resmi ağızlardan, yetkililerden yapılan açıklamalara itibar edilsin diyoruz. Kayseri’miz ile ilgili çok şükür bu manada bilim adamların söylediği gibi 5’i geçecek deprem söz konusu değil. Zaman zaman 4 civarında olan depremlerle de bir bakıma enerji boşalımı ve bu açıdan tehlikenin azaldığı ifadeler söz konusudur.”

Kayseri’nin afet bölgesine alınması çerçevesinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştüğünü vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “Kayseri’mizde herhangi bir sıkıntı olmadığını, hasar tespit çalışmalarının yapıldığını, bir mağduriyet oluşması söz konusu olmadığını, Kayseri’mizin de 6 Şubat sonrası 11 ilde olan depremlerle ilgili etkilenim boyutunda bu afet kapsamına alınacağı konusundaki çalışmaların da devam ettiğini, İçişleri Bakanımız ile bugün görüşmemiz sonrasında bu çalışmanın inşallah olumlu olarak tamamlanacağını ifade ettiler” diye konuştu.

Bir kez daha ‘geçmiş olsun’ dileklerinde bulunan Büyükkılıç, “Geçmiş olsun diyor, deprem nedeniyle bugüne kadar vefat eden canlarımıza, kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyor, yaralılara acil şifalar diliyorum. Yahyalı’ya gelmişken Bekir Erdoğdu hocamıza da taziye dileklerinde bulunduk, Allah’tan rahmet diliyorum” ifadelerini kullandı.