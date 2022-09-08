Başkan Büyükkılıç: “Siz dersinize çalışın, biz çamaşırlarınızı yıkayalım”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın anlamlı projeleri arasında yer alan Çamaşır Yıkama Merkezi, üniversite öğrencilerine bu yıl da büyük kolaylık sağlayacak. Başkan Büyükkılıç, üniversite öğrencilerine seslenerek, “Siz dersinize çalışın, biz çamaşırlarınızı yıkayalım, kurulayıp, ütüledikten sonra sizlere teslim edelim” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla, öğrenci ve genç dostu kentte yaptıkları hizmetlerle öğrencilerin yanında yer almaya devam ediyor. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın 150. Yılda 150 Proje’si arasında yer alan ve kentte öğrenim gören üniversite öğrencilerinin hizmetinde olan Çamaşır Yıkama Merkezi, kamuoyundan hem takdir görüyor hem de üniversite öğrencilerine büyük kolaylık sağlıyor.

Öğrenci ve genç dostu şehir Kayseri’de, toplam 22 çok fonksiyonlu yıkama ve kurutma makineleriyle yılda ortalama bin 200 kişiye hizmet veren Başkan Büyükkılıç’ın Çamaşır Yıkama Merkezi projesi, sosyal ve gönül belediyeciliğin en güzel örneklerinden bir tanesi olarak dikkat çekiyor.

Kentte öğrenim gören üniversite öğrencilerinin sosyal yaşamlarına katkı sağlamak, derslerine daha fazla zaman ayırmalarına destek olmak, çamaşır yıkama ihtiyaçlarını karşılamak için hem vakit kaybını hem de çamaşır yıkama derdini ortadan kaldıran Büyükşehir Belediyesi’nin bu anlamlı hizmetinden tüm öğrenciler ücretsiz faydalanıyor. Öğrenciler ise Büyükşehir Belediyesi’nin ücretsiz çamaşır yıkama hizmetinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bir öğrenci için çok gerekli olan bu uygulama nedeniyle Büyükşehir Belediyesi ve emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Talas Bulvarı’nda KAYMEK Akademi hizmet binası içinde faaliyet gösteren Çamaşır Yıkama Merkezi’nde gençlerin çamaşırları yıkandıktan sonra görevliler tarafından çamaşırlar kurutma işleminin ardından düzenli bir şekilde katlanarak bölümlere konuluyor.

Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Yükseköğrenim gören öğrencilerimiz çamaşır yıkamak için harcayacağı zaman ve eforu eğitim için kullanmasına imkân tanısın diye bu projemizi hayata geçirdik” dedi.

Öğrencilere seslenen Büyükkılıç, “2019 yılından beri faaliyette olan bu hizmetimiz, yeni eğitim ve öğretim yılında da gençlerimize büyük kolaylık sağlayacak. Öğrencilerimize sesleniyoruz; siz dersinize çalışın, biz çamaşırlarınızı yıkayalım, kurulayıp, ütüledikten sonra sizlere teslim edelim” diye konuştu.