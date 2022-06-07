Başkan Büyükkılıç: "Sivil toplum teşkilatlarımızın önemi büyük"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte MÜSİAD’ın düzenlediği Genişletilmiş İstişare Toplantısı’na katılarak, iş insanları ve sanayicilerle bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, birlik ve beraberlik mesajı vererek, sivil toplum teşkilatlarının önemine dikkat çekti.

Başkan Büyükkılıç, Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ile birlikte Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kayseri Şubesi’nin Genişletilmiş İstişare Toplantısı’na katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, burada yaptığı konuşmada, iş insanlarına ve sanayicilere ‘iyi ki varsınız’ diyerek, şöyle konuştu;

“Sayın Valimize tekrar ‘hoş geldiniz’ diyoruz. Birlik, beraberlik, dayanışma anlayışı içerisinde bu şehrimize, kadim medeniyetler şehrine, makarr-ı ulema, makarr-ı evliya olan bu güzel şehrimize hep birlikte hizmet edeceğimize inanıyorum. Sivil toplum teşkilatlarımızın önemi büyük, MÜSİAD’ımızın bizim gönlümüzdeki yeri de başkadır. Biz sizleri seviyoruz, sizlere dua ediyoruz. İyi ki varsınız.”

Vali Gökmen Çiçek ise omuz omuza, kol kola mücadele edeceklerini ifade ederek, Kayseri’ye layık olmak için çalışacaklarını söyledi. Toplantının ardından günün anısına hatıra fotoğrafı çektirildi.