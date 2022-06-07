Başkan Büyükkılıç, sel bölgesi Çiftlik’te yaraları sarıyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Sarıoğlan ilçesi Çiftlik Mahallesi’nde sağanak yağış nedeniyle meydana gelen sel baskını sonrası bölgede yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Büyükkılıç, ilçe sakinlerine geçmiş olsun dileklerini iletirken, Sarıoğlan Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım da, “Büyükşehir Belediye başkanımızın sayesinde yaraları sarmaya başladık” dedi.

Kayseri’de dün etkili olan sağanak yağışın ardından yaşanan sel baskını Sarıoğlan ilçesi Çiftlik Mahallesi’ni etkilemişti. Yaşanan afet sonrası Başkan Büyükkılıç’ın talimatlarıyla sel bölgesinde anında çalışmalar başlatıldı. Çalışmalar aralıksız sürerken, Başkan Büyükkılıç, Sarıoğlan Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım ile birlikte sel baskını sonrası sabahın ilk saatlerinde bölgede yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Başkan Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada, sel baskınının ardından anında çalışmaların başlatıldığını vurgulayarak, “Ekiplerimizi dün buraya yönlendirmiştik. Bekir başkanıma teşekkür ediyorum, gereken çalışmaların yapıldığını ifade etti. Her ne kadar gereken yapılmış olsa da etkilenen evlerimiz var, dere yatağında sıkıntı var. Gerekli çalışmalar için karayollarımız ile de görüştük. Sarıoğlan, Akkışla karayolu ağında olduğu için gereken incelemelerin yapılacağını ifade ettiler, gerekli müdahale yapılacak” dedi.

Çiftlik sakinlerine geçmiş olsun dileklerini ileten Büyükkılıç, “Duamız, temennimiz yağan rahmetin felakete dönüşmemesidir. Sıkıntılar söz konusu olabiliyor, biz de bunları yerinde, anında, zamanında vatandaşımızın hiçbir zaman mağdur olmasına fırsat vermeden çözme yolunda gayretler gösteriyoruz. Cenab-ı Allah beterinden korusun. Allah’ın izniyle hiçbir kardeşimizi mağdur etmeyiz, hiçbir sıkıntıya fırsat vermeyiz. Bu güzel beldemiz, Çiftlik’imizin güzel insanlarına geçmiş olsun” diye konuştu.

Sarıoğlan Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım ise sabahın erken saatlerinde bölgeye gelen Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ederek, “Çiftlik mahallemizde meydana gelen sel baskınından dolayı tüm ekibiyle ve hizmetleriyle sabahın erken saatinde aramızda olmasından dolayı teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediye başkanımızın sayesinde yaraları sarmaya başladık” ifadelerini kullandı.

İlçe sakinleri ile de bir araya gelen ve bir istekleri olup olmadığını soran Başkan Büyükkılıç, incelemeler sırasında selden dolayı hasar gören bir ev sahibinin evini ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan Büyükkılıç, “Mükremin ağabeyimize ve kıymetli ailesine geçmiş olsun diyoruz. Evlerine uğradık, varsa mağduriyetlerini gidermek adına değerli Sarıoğlan Belediye Başkanımız Bekir Ayyıldırım kardeşimizle gerekli talimatları verdik. Bundan sonraki süreçte sıkıntı oluşmaması için alınması gereken tedbirler bağlamında ilgili birimlerimizle dayanışma içerisinde çalışmalarımızı yapacağımızı ifade ediyorum” şeklinde konuştu.

Sel mağduru olan vatandaş ise “Sağ olsun başkanımız da muhtarımız da hemen ilgilendiler. İtfaiye ekiplerimizi çağırdılar, her şey yerli yerinde yapıldı, Allah razı olsun, teşekkür ederim. Hepinizin ayağına sağlık” dedi.

İlçede esnafları da ziyaret eden, hayırlı bereketli işler dileyen Başkan Büyükkılıç’In incelemeleri sırasında, İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kızılkan ile Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Yücel de hazır bulundu.