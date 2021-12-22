banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Borsa İstanbul bugün de devre kesti
Borsa İstanbul bugün de devre kesti
Yenilenmiş telefonlara 12 taksit imkanı gedi
Yenilenmiş telefonlara 12 taksit imkanı gedi
Memur sendikaları Erdoğan'ı ziyaret edecek
Memur sendikaları Erdoğan'ı ziyaret edecek
Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan'dan Türkiye açıklaması
Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan'dan Türkiye açıklaması

Başkan Büyükkılıç Sarız’da muhtarlarla buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 2022 yılı yatırımlarını değerlendirdiği muhtarlar toplantısına Sarız ilçesi ile devam etti. Başkan Büyükkılıç, soğuk kış gününde ilçe sakinlerinin sıcak ilgisi ile karşılandı.

KAYSERİ 22.12.2021, 11:58
Başkan Büyükkılıç Sarız’da muhtarlarla buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 2022 yılı yatırımlarını değerlendirdiği muhtarlar toplantısına Sarız ilçesi ile devam etti. Başkan Büyükkılıç, soğuk kış gününde ilçe sakinlerinin sıcak ilgisi ile karşılandı.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin en doğudaki ilçelerinden olan ve en uyumlu ilçelerden birisi olarak nitelediği, dünyaca ünlü kilimleri ile bilinen Sarız’a ziyarette bulunarak, muhtarlarla istişare toplantısı gerçekleştirdi. Toplantı öncesi Sarız Belediye Başkanı Baki Bayrak’ı makamında ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, daha sonra Kadın ve Gençlik Merkezi’nde vatandaşlarla ve gençlerle buluştu. Burada güreş takımının talebi sonrası Başkan Büyükkılıç, 20 adet güreş kıyafeti sözü verdi. Daha sonra gerçekleşen muhtarlar toplantısına Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra Sarız Belediye Başkanı Baki Bayrak, Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy, Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Duran Safrantı, Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Yücel, AK Parti ve MHP ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri ve mahalle muhtarları katıldı. Burada muhtarlara hitap eden Başkan Büyükkılıç, 2022 yılında yapılacak çalışmaları değerlendireceklerini ifade ederek, şunları söyledi;

“Amacımız yaptığımız çalışmaları hatırlamak, sizlerden gelecek talepler doğrultusunda 2022 yılı için yapacağımız çalışmaları değerlendirip, şekillendirip, talepleri hayata geçirmektir. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesi ile biz sizler için varız, sizlere hizmet için varız. Bizlere bu hizmet fırsatını verdiğiniz için ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Ay yıldızlı Türk bayrağımıza, vatanımıza, milletimize, devletimize ve inancımıza sahip çıkarak, birliğimizi, beraberliğimizi, dayanışmamızı sağlayarak, bu ülkeyi bu şehri, bu ilçeyi daha mamur, daha yaşanabilir hale getirmek için ‘ne yapabiliriz’ düşüncesine kafa yoruyoruz.”

Büyükkılıç, muhtarların tamamına söz hakkı ve fırsat verip, hem sözlü hem de yazılı olarak taleplerini alacaklarını vurgulayarak, “Allah’a şükür hiçbir sıkıntımız yok, imkânlarımız da, ekibimiz de var. Yapılacak çalışmaların hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi. Sarız Belediye Başkanı Baki Bayrak ise konuşmasında “Buraya kadar zahmet edip geldiğiniz için, bu kış şartlarında, coğrafi şartlarda, bizi onurlandırmıştır, mutlu etmiştir” diyerek Başkan Büyükkılıç’a desteklerinden ve hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Başkan Bayrak, kış şartlarında Kayseri’nin en çok kar alan ilçesinin Sarız olduğunu belirterek, okullardaki taşımalı sistem ve yaşlılara yönelik sağlık hizmetleri ile ilgili bilgiler verdi.

Ayrıca, soğuk kış gününde ilçe sakinlerinin sıcak ilgisi ile karşılanan Başkan Büyükkılıç, esnafları ziyaret edip, bereketli işler dileyerek, esnaflara talep ve istekleri olup olmadığını sordu.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 18 45
2. Konyaspor 17 33
3. Başakşehir 18 32
4. Adana Demirspor 18 29
5. Hatayspor 17 29
6. Fenerbahçe 17 28
7. Alanyaspor 17 27
8. Sivasspor 17 25
9. Beşiktaş 17 25
10. Karagümrük 17 25
11. Galatasaray 18 24
12. Giresunspor 18 22
13. Antalyaspor 18 22
14. Gaziantep FK 17 22
15. Kayserispor 17 20
16. Altay 18 18
17. Rizespor 17 16
18. Göztepe 17 14
19. Öznur Kablo Yeni Malatya 17 14
20. Kasımpaşa 18 12
Takımlar O P
1. Ümraniye 17 36
2. Ankaragücü 17 33
3. Erzurumspor 16 32
4. Bandırmaspor 17 31
5. Eyüpspor 17 31
6. İstanbulspor 17 26
7. Samsunspor 17 26
8. Gençlerbirliği 17 26
9. Kocaelispor 17 24
10. Adanaspor 17 23
11. Tuzlaspor 16 22
12. Manisa FK 18 22
13. Boluspor 17 21
14. Menemenspor 17 20
15. Ankara Keçiörengücü 17 19
16. Altınordu 17 19
17. Bursaspor 17 18
18. Denizlispor 17 16
19. Balıkesirspor 17 7
Takımlar O P
1. Man City 18 44
2. Liverpool 18 41
3. Chelsea 18 38
4. Arsenal 18 32
5. West Ham 17 28
6. M. United 16 27
7. Tottenham 15 26
8. Wolverhampton 18 25
9. Leicester City 16 22
10. Aston Villa 17 22
11. Crystal Palace 17 20
12. Brentford 16 20
13. Brighton 16 20
14. Everton 17 19
15. Southampton 17 17
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 18 10
20. Norwich City 17 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 18 43
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 17 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 18 28
8. Valencia 18 28
9. Villarreal 18 25
10. Athletic Bilbao 18 24
11. Espanyol 18 23
12. Osasuna 18 22
13. Celta de Vigo 18 20
14. Mallorca 18 20
15. Granada 17 19
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 18 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8