Başkan Büyükkılıç projeleri masaya yatırdı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, genel sekreter, genel sekreter yardımcısı ve ilgili daire başkanları ile birlikte sahada devam eden ve bu yıl yapımına başlanacak projelere ilişkin teknik bir toplantı gerçekleştirdi.

Başkan Büyükkılıç’ın makamında gerçekleşen teknik toplantıya Genel Sekreter Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman ile ilgili daire başkanları katıldı. Halen devam eden ve önümüzdeki günlerde yapımına başlanacak olan projelerle ilgili yapılan teknik toplantıda projelerin son durumu, yeni projelerin teknik bilgileri ve ihale süreçleri masaya yatırıldı. Ayrıca, Başkanlık makamındaki dev ekranda Kayseri’ye vizyon ve prestij katacak projelerin tasarım uygulamaları da incelendi.

Başkan Büyükkılıç, projeleri detaylı bir şekilde ele alırken, ekibine çalışmaların kesintisiz sürdürülmesi talimatını verdi.