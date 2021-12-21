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Başkan Büyükkılıç, Pınarbaşı’da muhtarlarla istişare toplantısı yaptı

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Pınarbaşı ilçesinde Belediye Başkanı Menduh Uzunluoğlu ve muhtarlarla istişare toplantısı gerçekleştirdi.

KAYSERİ 21.12.2021, 13:34
Başkan Büyükkılıç, Pınarbaşı’da muhtarlarla istişare toplantısı yaptı

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Pınarbaşı ilçesinde Belediye Başkanı Menduh Uzunluoğlu ve muhtarlarla istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ilçe ziyaretleri kapsamında hem belediye başkanlarının, hem de mahalle muhtarlarının taleplerini ve isteklerini yüz yüze dinleyerek, birliğin, beraberliğin ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergilemeye devam ediyor. Bu kapsamda Başkan Büyükkılıç, barajları, hamamları, Süleyman Şah Türbesi ve Türklük Anıtı ile bilinen Pınarbaşı ilçesinde muhtarlarla bir araya gelerek, yatırım istişare toplantısı yaptı. Toplantıya Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra Pınarbaşı Belediye Başkanı Menduh Uzunluoğlu, Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy, Kırsal Kalkınma Daire Başkanı Duran Safrantı, Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Yücel, AK Parti ve MHP ilçe başkanları ile mahalle muhtarları katıldı.

Burada yaptığı konuşmada uyum kültürüne dikkat çeken Başkan Büyükkılıç, “Hem başkanımızla hem ekibiyle uyum içerisinde belediyemizin istedikleri ne varsa yapma yönünde gayret gösteriyoruz. Elbette sizlerin uç beyi olarak, adeta mahallelerdeki bizim sesimiz, kardeşimiz, gönüldaşımız, dava arkadaşımız, yol arkadaşımız olarak sizlerin bizlere ilettiği problemleri çözme yönünde gayretlerimizi esirgemiyoruz” dedi.

Büyükkılıç, mahalle muhtarlarını tek tek dinleyip, 2022 yılında neler yapılacağı konusunda gayret göstereceklerini ifade ederek, “Buradan bir başkanınızdan öte dostunuz, kardeşiniz olarak hiç çekinmeden taleplerinizi rahatlıkla iletin. Allah’ın izniyle gücümüz de var, ekibimiz de var, imkânımız da var. Biz bir aileyiz, ailenin fertleri, bireyleri burada rahatlıkla istediğini ifade edebilmeli. Siz müsterih olun. Biz sizleri seviyoruz, sizler için varız” diye konuştu.

Her derdin ilacının birlik ve beraberlik olduğunu vurgulayan Başkan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Elhamdülillah birliğimiz beraberliğimiz, Ay yıldızlı Türk bayrağımız, vatanımız, milletimiz, devletimiz bizim olmazsa olmazımız. Her şeyin ilacı, her derdin ilacı birlik beraberlik. Aşılmayacak sorun yok. Cenab-ı Allah’a şükürler olsun. Bizleri her zaman olduğu gibi sıcak bir ilgiyle kucaklayarak, bağrına basarak karşılayan değerli başkanımıza ve kıymetli ekibine teşekkür ediyor, tekrar sevgiler saygılar sunuyorum. Sağ olun var olun Allah’a emanet olun.”

Pınarbaşı Belediye Başkanı Menduh Uzunluoğlu da Başkan Büyükkılıç’ın sürekli ilçeyi ziyaret ettiğine değinerek, “Sizlerle birlikte dertleşecek, eksiklerimizi, fazlalıklarımızı, ihtiyaçlarımızı konuşacağız. Hep birlikte bir aile havası içerisinde neyse eksiklerimiz siz burada dile getireceksiniz, başkanım da inşallah o isteklerinizi karşılayacak” dedi.

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