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Başkan Büyükkılıç, ’Pandemi Ödülleri’nde ödül aldı

Pandemi döneminde Türkiye’de ilklere imza atan ve örnek gösterilen uygulamaları hayata geçiren Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 14. Prof. Dr. Feriha Öz 2021 Pandemi Ödülleri’nde Yılın Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Yılın Pandemi Araştırma Ödülü’ne de yerli koronavirüs aşısı TURKOVAC’ı geliştiren Kayseri Erciyes Üniversitesi (ERÜ) bünyesindeki ’Aşı Araştırma Merkezi’ ERAGEM Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli layık görüldü.

KAYSERİ 13.12.2021, 11:23
Başkan Büyükkılıç, ’Pandemi Ödülleri’nde ödül aldı

Pandemi döneminde Türkiye’de ilklere imza atan ve örnek gösterilen uygulamaları hayata geçiren Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 14. Prof. Dr. Feriha Öz 2021 Pandemi Ödülleri’nde Yılın Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Yılın Pandemi Araştırma Ödülü’ne de yerli koronavirüs aşısı TURKOVAC’ı geliştiren Kayseri Erciyes Üniversitesi (ERÜ) bünyesindeki ’Aşı Araştırma Merkezi’ ERAGEM Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli layık görüldü.

Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Türkiye’nin en yetkin tıbbi patoloji uzmanlarından Prof. Dr. Feriha Öz anısına düzenlenen ’Prof. Dr. Feriha Öz 2021 Pandemi Ödülleri’ Kırıkkale’de düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Kırıkkale Gücü Spor Kulübü ev sahipliğinde düzenlenen 14. Prof. Dr. Feriha Öz Pandemi Ödülleri Töreni’ne Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı temsilen Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk katıldı. Çeşitli kategorilerde 14’üncü kez gerçekleştirilen ve bu yıl koronavirüs sebebiyle 87 yaşında hayatını kaybeden dünyaca ünlü patolog Prof. Dr. Feriha Öz anısına düzenlenen ödül töreninde, pandemi sürecinde gösterdiği üstün gayret ve örnek uygulamalar dolayısıyla Yılın Büyükşehir Belediye Başkanı ödülüne Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç layık görüldü. Başkan Büyükkılıç adına ödülü Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, Kırıkkale Gücü Spor Kulübü Başkanı Güven Gündüz’ün elinden aldı. Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, törende yaptığı konuşmada, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın selamlarını getirdiğini ifade ederek, “Gerçekten anlamlı bir tören. Bütün sağlık emekçilerini saygıyla anıyoruz, hayatını kaybedenlere de Allah’tan rahmet diliyoruz. Bu ödülü de Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri halkı adına almış oluyorum. Kayseri halkının da sizlere selamlarını iletmek istiyorum” diye konuştu.

Ödül kapsamında Yılın Pandemi Araştırma Ödülü’ne de yerli koronavirüs aşısı TURKOVAC’ı geliştiren Kayseri Erciyes Üniversitesi (ERÜ) bünyesindeki ’Aşı Araştırma Merkezi’ ERAGEM Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli layık görüldü. 14. Prof. Dr. Feriha Öz Pandemi Ödülleri’nde İl Belediye Başkanı kategorisinde Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, ilçe belediye başkanı kategorisinde Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Yılın Rektörü kategorisinde Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl layık görülürken, törende toplam 13 ayrı kategoride ödüller dağıtıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Doktor Başkan Memduh Büyükkılıç liderliğinde pandemi sürecini Türkiye’de görüldüğü ilk günden itibaren dikkatle takip etti, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve bilim kurulu üyelerinin tedbir, tavsiye ve genelgelerini eksiksiz olarak uygulamaya koydu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, hem toplu ulaşımı kullanan vatandaşların hem de çalışanların sağlığını düşünerek, Türkiye’de ilklere imza atan ve örnek gösterilen uygulamaları hayata geçirdi. Fedakârca görev yapan sağlık çalışanlarının her zaman yanında olan ve desteklerini esirgemeyen Başkan Büyükkılıç, tüm esnafların da yanında yer aldı. Uzaktan eğitim ve öğretime önem veren Büyükkılıç, bu süreçte ayrıca milyonlarca maske ve dezenfektan üretimi ve ücretsiz dağıtımına öncülük etti.

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