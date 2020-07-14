Başkan Büyükkılıç, pandemi kurulu toplantısına katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, üyesi olduğu İl Pandemi Kurulu toplantısına katıldı.

Vali Şehmus Günaydın’ın başkanlığında video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda COVİD-19 kapsamındaki çalışmalar değerlendirildi. Toplantıda, koronavirüs sürecinin Kayseri’de başarıyla yürütüldüğü ve bundan sonra da rehavete kapılmadan aynı hassasiyetle uyulması gereken tedbirler ve önlemler alınması gerektiği konuşuldu.